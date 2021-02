Côte d'Azur : des bénévoles empêchés d'intervenir auprès des enfants malades à l'hôpital

L’association Adrien basée à Pégomas (Alpes-Maritimes) ne peut plus se rendre au chevet des enfants hospitalisés à cause de l'épidémie de Covid. Un crève-cœur pour son président René Molines qui voit aussi tous ses projets caritatifs à l’arrêt.

Cela fait 17 ans qu’ils interviennent, en tenue de super-héros ou de princesse, dans le service d’oncologie pédiatrique du CHU de Nice où a l’hôpital pour enfants lenval. Depuis près d’un an, les bénévoles de l’association Adrien sont contraints d’arrêter leurs visites. Des visites durant lesquelles René Molines et ses camarades assuraient des spectacles, organisaient des concerts, apportaient des cadeaux afin de donner du baume au coeur et de l’espoir. Une action primordiale, notamment pour les enfants atteints d’un cancer, qui subissent des traitements lourds.

Des actions de divertissement par visioconférence

« Nous comprenons totalement ces restrictions, explique celui qui a fondé l’association en 2005 après la mort de son fils Adrien atteint d’une maladie orpheline incurable. Ces enfants ont souvent un système immunitaire très défaillant. Il n’est pas question de les mettre en danger. Mais la situation est difficile à vivre pour ces très jeunes patients qui sont dans un environnement angoissant, malgré toutes les qualités humaines des personnels soignants. Nous recevons souvent des appels de parents anxieux ». Aussi, René et les autres super-héros continuent de proposer des actions de divertissement gratuites via internet et en visioconférence. « Mais cela ne remplacera jamais le contact réel », regrette René. En 2020, l’association n’a pu organiser que trois sorties au grand air contre une centaine, en temps normal.

Un projet de maison de vacances en péril

Comme de nombreuses structures caritatives en France, l'association Adrien est confrontée à d'importantes difficultés financières. La faute à la crise sanitaire et aux restrictions mises en place par le gouvernement qui se traduisent par l'annulation de tous les évènements (concerts, vide-greniers, lotos ou encore tombolas...). Faute de recettes suffisantes, l’association Adrien voit son projet phare retardé... voire en péril. « Nous avons pour ambition de construire le premier centre de vacances des super-héros et des princesses sur la commune de Pégomas, précise René Molines. Nous avons déjà acheté le terrain. Elle doit y accueillir des enfants malades et leurs familles venues de toute la France ». Mais malgré ses 900 000 euros de fonds propres, 300 000 euros de subventions du département, 200 000 euros de subventions de la région Sud et de nombreux dons, le compte n'y est pas. L’association ne parvient pas à boucler le budget qui s’élève à 2,5 millions d’euros. En cause, les financements de l’état qui font défaut et les taxes, particulièrement lourdes malgré la vocation caritative du projet. « Nous ne rentrons dans aucune case, déplore René Molines. Nous avons accumulé des dettes. Mais nous ne lâchons rien. Pour nous, les enfants doivent passer avant tout ».

Infos et dons : associationadrien.org et 06 67 33 72 95.