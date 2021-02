Ile-de-France : «Aucun report de rendez-vous de première injection», assure l'Agence régionale de santé

Contrairement à ce qu'avait annoncé l'ARS Ile-de-France en fin de semaine dernière, l'institution a assuré ce lundi 1er février qu'il n'y aura finalement pas besoin de reporter les rendez-vous pris pour les premières vaccinations.

«L’Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France confirme la trajectoire de la campagne de vaccination dans les semaines à venir», a ainsi communiqué l'institution ce lundi 1er février, expliquant avoir mené un «travail approfondi avec les 116 centres de vaccination de la région».

«La mobilisation max de nos capacités de vaccination nous permet de maintenir tous les rendez-vous de premières injections la semaine du 8 février», s'est ainsi félicité Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS, ce lundi 1er février.

Aucun report de RV de 1ère injection en IdF : le travail engagé depuis la fin de la semaine avec les 116 centres d’IdF et la mobilisation max de nos capacités de vaccination nous permet de maintenir tous les RdV de 1ères injections la semaine du 8 février. https://t.co/a27RSJrPVb — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) February 1, 2021

Un retournement de situation en ce début du mois de février, alors que l'ARS avait annoncé il y a 5 jours à peine être en train de «travailler aux ajustements rendus nécessaires» et ce, «sur la base des volumes des livraisons annoncés par les fabricants [...] toujours susceptibles de subir des aléas».

A l'époque, les 200.000 vaccins manquant à l'appel faisaient «craindre le report de plusieurs milliers de rendez-vous» selon l'ARS, qui n'aurait plus été en mesure de tenir la cadence de la campagne de vaccination en Ile-de-France. Ce sont finalement 20.000 doses de vaccin Moderna qui doivent être livrées la semaine du 8 février, permettant de garantir les rendez-vous pris à cette date.

En février, l'ARS assure donc que «plus de 100.000 primo injections et plus de 200 000 deuxièmes injections» seront réalisées. Et «aucun rendez-vous de première injection ne sera reporté» promet l'institution.

