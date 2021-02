Une seule dose de vaccin est-elle suffisante pour les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ?

Que ce soit le vaccin Pfizer/BioNtech ou Moderna, deux injections, espacées au moins de 28 jours, sont nécessaires pour assurer une protection efficace contre le Covid-19. Toutefois, les vaccins réduisent déjà le risque d'infection de plus de 50% dès la première piqûre.

En sachant cela, les personnes qui ont déjà contracté la maladie, et qui par conséquent ont développé des anticorps, ne peuvent-elles pas se passer de la deuxième dose ?

D’après l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de l'université de Genève, dans ce cas de figure, il est en effet «tout à fait possible de recevoir qu’une seule dose de vaccin. C’est même assez astucieux pour en économiser.»

Après l’infection, «même si le patient n’a pas présenté des symptômes graves nécessitant une hospitalisation, il développe des anticorps ainsi qu’une immunité cellulaire», rappelle le spécialiste.

Et on sait que «ce complexe d’immunité tout à fait efficace persiste durant 6 mois, voire plus». C’est pourquoi la Haute Autorité de Santé (HAS) estime qu’il n’y a pas lieu de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà développé une forme symptomatique du Covid-19.

«le rôle d’un rappel»

Toutefois, en respectant un délai minimal de 3 mois à partir du début des symptômes, elles peuvent quand même se faire vacciner, en recevant deux, ou bien une seule dose, affirme l'épidémiologiste.

L'injection va «jouer le rôle d’un rappel. Cela va rebooster l’immunité et permettre une nouvelle production d’anticorps», explique-t-il, précisant que les vaccins Moderna et Pfizer, à ARN messager, «ont une très grande efficacité dès la première dose».

«C’est une mesure de sécurité supplémentaire pour les personnes qui ont déjà eu le Covid-19, mais ce n’est pas indispensable», insiste Antoine Flahault. Quelques cas de réinfections ont été recensés dans le monde, mais «ils sont très rarement sévères».

A voir aussi