Moderna et Pfizer : quelles différences entre ces deux vaccins ?

Deux sérums sont désormais disponibles en France pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Après le vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech, celui de Moderna a été autorisé dans le pays. Au total, plus de 50.000 doses ont été livrées ce lundi 11 janvier dans les régions les plus touchés, à savoir dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes Côte-d’Azur.

Ces deux vaccins s’administrent de la même manière, en deux injections espacées d'au moins 28 jours et s’appuient sur la technologie innovante dite de l’ARN messager, des brins d'instructions génétiques.

Ces molécules sont chargées de transmettre des informations aux cellules de l'organisme vacciné pour qu’elles puissent reconnaître le virus et donc fabriquer des anticorps pour se défendre en cas d'infection par le SARS-CoV-2.

les conditions de conservation

S’ils fonctionnent de la même manière et ont un taux d’efficacité presque identique (95 % pour Pfizer, 94,1 % pour Moderna), ces deux vaccins présentent toutefois quelques différences. Parmi elles, les conditions de conservation.

En effet, celui développé par l’entreprise américaine Moderna doit être stocké à -20 degrés, soit à une température bien moins contraignante que son concurrent qui, lui, doit être conservé à -70 degrés.

Autre spécificité, une fois décongelé, le vaccin Moderna peut rester jusqu’à 30 jours dans un réfrigérateur standard (2 à 8 degrés), tandis que celui de Pfzier peut être conservé 5 jours maximum dans ces mêmes conditions.

moderna coûte plus cher

Côté prix, le sérum Moderna est plus cher. La dose coûte environ 14,65 euros, soit 29,30 euros la vaccination, deux injections étant nécessaires. Pour Pfizer, chaque injection revient à 9,76 euros, soit 19,52 euros la vaccination.

Dernière différence : le vaccin Pfizer peut être utilisé chez les personnes de 16 ans et plus alors que celui de Moderna ne peut pas être administré aux sujets de moins de 18 ans.