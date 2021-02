Cantona, Dalle, JoeyStarr... découvrez les portraits cultes du photographe Richard Aujard, décédé cette semaine

Passionné de moto, de boxe, et ami de nombreuses personnalités issues du monde du cinéma, de la musique et de la mode, le célèbre photographe et réalisateur Richard Aujard nous a quittés le 3 février 2021, à l'âge de 56 ans. Découvrez ou redécouvrez les photos marquantes de ce portraitiste talentueux et inconditionnel du noir et blanc.

La triste nouvelle a été annoncée par sa compagne Elza Steyaert, sur le compte Instagram du photographe. De nombreux amis et stars ont tenu à lui rendre un dernier hommage sur les réseaux sociaux, partageant pour la plupart d'entre eux, les souvenirs de moments partagés avec Richard Aujard.

ERIC CANTONA

Photographe officiel de cette figure légendaire du football, Richard Aujard l'a immortalisé en guerrier maori avec des tatouages tribaux lui couvrant la moitié du visage. Cette photo fera la une du magazine Première et décrochera le prix de meilleure couverture de création.

Béatrice DALLE

Amis de longue date, le photographe et la comédienne ont souvent collaborés ensemble. Ce cliché de Béatrice Dalle qui tient une panthère noire en laisse était une commande pour Paris Match. Cette complicité s'est traduite entre autre en 2006 par la parution du livre «Béatrice Dalle face à l'objectif» avec les photographies de Richard Aujard.

MICKEY ROURKE

A 5 heures du matin, l'acteur américain éclairé par les phares d'une voiture, prend la pose avec une bouteille de rouge à ses pieds, dans la rue Robert Doisneau, à Arles. En 1997, Mickey Rourke était dans la cité arlésienne pour le tournage du film de Tsui Hark «Double Team». Une amitié vieille de 30 ans unissait Mickey Rourke et Richard Aujard. En effet, l'acteur américain avait pris sous son aile le tout jeune photographe qui débutait alors, en l'invitant à séjourner dans sa maison de Los Angeles. Ensemble, ils partageaient de nombreuses passions comme la moto, la boxe ou le tatouage. En 2016, Richard Aujard a réalisé «Guapo Siempre», un film documentaire avec Mickey Rourke.

NTM (JOEYSTARR et KOOL SHEN)

En 2008, Richard Aujard est embarqué dans l'aventure NTM grâce à JoeyStarr qu'il connait depuis longtemps. Il a immortalisé en photos le grand retour sur le devant de la scène du groupe originaire de Seine-Saint-Denis, après 10 ans d'absence. Pris lors d'un des trois concerts donnés en septembre au palais omnisports de Bercy, ce cliché remarquablement construit restitue toute l'énergie et la complicité qui émane du duo mythique du rap français. En 2009, il a publié ses meilleures photos prises tout au long de la tournée dans le livre «Suprême NTM, on est encore là».

MONICA BELLUCI et YASMEEN GHAURI

Il a conçu ce sublime portrait des mannequins Monica Belluci et Yasmeen Ghauri, à Paris, en 1991.

MIKE TYSON

Vouant une véritable passion pour le «noble art», il avait un énorme respect pour les boxeurs. Au cours de sa carrière de photographe, Richard Aujard a eu la chance et le privilège de réaliser le portrait de plusieurs légendes de la boxe française et mondiale comme par exemple ici, Mike Tyson à la pesée, à l'hôtel-casino MGM de Las Vegas, en 1995.

KIRK DOUGLAS

«Une de mes plus belles rencontres», a déclaré Richard Aujard sur son compte Instagram. En 2016, il a pu photographier l'une des dernières légendes vivantes d'Hollywood, chez lui à Beverly Hills pour ses 100 ans.

NAOMI CAMPBELL

Portrait de la top-model britannique en 1998, à Paris.

JEAN-PAUL BELMONDO

Il a fait plusieurs portraits du légendaire acteur français. «J'ai eu la chance de le rencontrer grâce à mon travail sur la boxe, une de ses passions, et de lui offrir mon livre «Champions», puis de le photographier... Je l'adore », écrit-il en commentaire de ce cliché, en 2020.

A voir aussi :