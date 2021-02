La Défense : le touchant message d'un conducteur à la femme qui a tenté de se suicider sous son Transilien

«Vous n'avez pas choisi le bon train». L'émouvant message d'un conducteur de la ligne U adressé à la femme qui a tenté de se suicider sous son train et publié mercredi a ému la twittosphère. En un peu plus de 24h, il avait déjà été «liké» par près de 8.600 personnes.

Les faits se sont déroulés ce mardi 2 février, dans la soirée, à la station La Défense (92). Alors qu'il arrivait en gare, le conducteur – qui se surnomme lui-même «Seb Le Mécano» – dit avoir «aperçu de loin» la jeune femme avant qu'elle ne jette sur les rails et l'avoir «épargné à deux mètres près». Il raconte ensuite comment l'un de ses collègues est venu l'aider et a pris en charge la victime.

Madame, ce soir à la Défense vous avez voulu nous quitter, mais vous n'avez pas choisi le bon train, le mien. Je vous ai aperçu de loin malgré l'obscurité de la gare et je vous ai épargné à 2 mètres près. J'avais décidé de ne pas vous permettre de faire de la peine... — Séb le mécano (@TheWorldzyourz) February 3, 2021

Tel un «exutoire», Seb Le Mécano a alors décidé de lui écrire un message personnalisé sur Twitter. Un texte touchant et bienveillant, dans lequel il s'adresse directement à cette femme : «Madame, ce soir à la Défense vous avez voulu nous quitter, mais vous n'avez pas choisi le bon train, le mien [...] J'avais décidé de ne pas vous permettre de faire de la peine à vos proches».

«Après cet événement, vous avez le droit à une nouvelle chance, de recommencer et d'espérer avoir une vie meilleure que celle qui vous a poussé à faire ce geste désespéré», poursuit-il, avant d'expliquer qu'il a voulu vite rentrer chez lui après ce dramatique épisode pour retrouver ses proches et son chien.

Qualifié de «héros» sur Twitter, Seb Le Mécano assure quant à lui qu'il n'a fait «que son travail». Applaudi par le grand public et réconforté par ses collègues – dont certains ont vécu des événements similaires et qui n'ont pas tous réussi à s'arrêter à temps – le conducteur anonyme souhaite d'ailleurs le rester. «Je ne cherche pas la gloire», conclut-il.

