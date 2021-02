Sondage : 58% des Français ne croient pas à une vaccination pour tous «avant la fin de l'été»

Les Français ne partagent pas l'optimisme d'Emmanuel Macron. Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio dévoilé ce 5 février, 58% des interrogés n'estiment pas possible qu'un vaccin soit proposé à toute la population volontaire pour la fin de l'été.

Ce doute de la population intervient deux jours après l'intervention du président de la République sur TF1. Le chef d'Etat avait tenté de rassurer, alors que la vaccination ne semble pas «monter en puissance» comme cela avait été suggéré par le gouvernement il y a plusieurs semaines. Selon CovidTracker, 1.615.088 personnes avaient reçu au moins une dose au 2 février dernier, soit 2,41% des Français.

[Source : Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio]

Si 80% des sympathisants de La République en Marche restent optimistes, l'adhésion aux propos du président ne dépasse pas les 45% dans les autres familles politiques. Et c'est à droite que les doutes sont les plus forts. Chez les Républicains et le Rassemblement national, respectivement 74% et 72% ne pensent pas que le gouvernement pourra tenir l'engagement d'Emmanuel Macron. Les sympathisants d'Europe Ecologie les Verts estiment à 45% que le pari sera gagné.

À noter que le doute est présent dans toutes les catégories d'âge. Que ce soit chez les plus jeunes ou les plus de 65 ans, tous estiment à plus de 50% impossible pour l'exécutif de tenir sa promesse. L'affaire n'est pas non plus une question d'éducation, puisque les titulaires d'un diplôme supérieurs croient moins en la parole du président que les non diplômés. Quoi qu'il en soit, pessimisme ou non, il faudra attendre le 22 septembre prochain, date de la fin de l'été, pour faire les comptes.

À voir aussi