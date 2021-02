Astrologie chinoise : qu'est-ce qui vous attend pour l'année du buffle de métal ?

Ce vendredi 12 février, c’est le Nouvel an chinois. Ce jour marque le début d'une nouvelle année lunaire qui s'achèvera le lundi 31 janvier 2022. Alors que 2020 était sous le signe du Rat de Métal, 2021 sera sous l’influence du Buffle de Métal, le deuxième signe du zodiaque chinois.

Pour rappel, le calendrier chinois s'inscrit dans un cycle de douze années symbolisées chacune par un animal : le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien et le Cochon.

Chaque nouvelle année est aussi associée à l’un des cinq éléments : Bois, Feu, Terre, Métal, Eau, créant ainsi un système de combinaisons qui revient tous les 60 ans. A noter que pour connaître votre signe astrologique chinois et son élément, il suffit de vous rendre sur ce site et d’entrer votre date de naissance.

«On a d’un côté une énergie céleste, avec l’élément, et de l’autre une énergie terrestre, avec l’animal. Et en interprétant le dialogue entre les deux énergies, on peut prédire de grandes tendances», explique Laurent Langlais, maître et consultant en Feng Shui et astrologie Chinoise, formé en Asie.

Pour 2021, c’est donc la combinaison buffle et métal qui est à l’honneur. Mais que signifie-t-elle et à quoi faut-il s’attendre ?

Tout d’abord, il faut savoir que «le buffle est un animal qui a des valeurs conservatrices. Avec un animal de Terre, l’immobilier va être une valeur refuge». Il est aussi associé à l'alimentation et à la ferme, «l’agriculture et la nourriture vont donc être des thèmes récurrents».

«beaucoup de restrictions»

L’énergie de cette année va également stimuler «les secteurs de l’innovation, de la médecine, des sciences et de la robotique.» Elle va d'autre part «amener des débats sur les notions de groupes, notamment l’immunité collective, qui va être le sujet de la deuxième partie de l’année.»

Quant au métal, il représente «les aspects militaires, la législation, et aussi la finance», détaille le spécialiste. D’une manière général, même si le buffle aime se déplacer, 2021 sera une année où il y aura encore «beaucoup de restrictions, concernant notamment les voyages et les déplacements», car «il y a un excès de métal».

C’est pourquoi il faut s’attendre à «un excès de règles et à la privation d’une certain liberté». Cette combinaison d’énergies ne présage pas encore la fin de la pandémie de Covid-19, «le Métal représentant les poumons et les infections s’y rapportant».

2022 sera plus dynamique

Laurent Langlais précise que le buffle est aussi un animal «qui fait ce qu’on lui demande», donc 2021 ne sera pas marquée par de gros changements.

Son image «amène une énergie de récession et d’efforts plutôt que d’expansion et de croissance. Mais c’est plus stable et moins volatile que l’année du Rat (année 2020, ndlr)».

En revanche, 2022, année de tigre d’eau, sera plus dynamique, selon l'astrologue. «Les voyages et les fêtes ont beaucoup plus de chance de revenir.»

coq et serpent : une très bonne année

Dans le détail, cette année sera particulièrement bénéfique pour les personnes qui sont du signe du Coq, c’est-à-dire qui sont nées en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, et du Serpent (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 et 2013), car «tous deux appartiennent au même cycle (de Métal) que le Buffle».

Ces deux signes, affirme le maître Feng Shui (ce qui signifie littéralement «vent» et «eau»), «peuvent avoir des promotions au travail. C’est aussi une bonne année pour les projets de groupe, pour se faire des amis. L’évolution personnelle et professionnelle est vraiment favorisée».

Plus précisément, le Serpent va recevoir «de l’appui dans ses projets» et devrait avoir une vie sociale «bien remplie», malgré le contexte sanitaire. «Les possibilités de rencontres sont réelles, et ceux en couple se sentent bien épaulés.»

Quant au Coq, «il est difficile de lui résister et il va gravir des échelons, mais attention à ne pas prendre la grosse tête». En amour, les personnes appartement à ce signe «doivent particulièrement se montrer à l’écoute», note-t-il.

la chèvre : le signe le plus défavorisé

Les natifs de la chèvre, ou mouton, (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015), de leur côté, «doivent vraiment faire attention car elles sont en conflit direct avec le buffle. C'est le signe le plus défavorisé.» «Elles ne doivent pas s’engager dans des projets de trop grande envergure, avertit le consultant en astrologie Chinoise. Tous ce qui brille n’est pas or.»

Il faut qu’elles évitent les investissements et qu'elles prennent soin de leur santé physique. «Il y a des risques de blessures, notamment au niveau du dos, de la nuque, et des épaules. C’est une année à risque.» Les natifs de la Chèvre vont également «se sentir incompris, ils vont être un peu 'seuls contre tous', et peuvent vivre une crise de couple.»

le rat : accepter le changement

Le Rat (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) va devoir «s’adapter et accepter de transformer sa vie et sa façon de travailler». 2021 peut être une bonne année à condition qu’«il accepte de jouer en équipe et d’écouter ce qu’on lui dit». Sa préoccupation majeure est «le logement et en amour, il y a une belle entente.»

le buffle : une phase d'introspection

Le Buffle se trouve donc dans son année ce qui signifie que dans ces prochains mois, il sera dans «une phase d’introspection». Les personnes nées en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 et 2009, sont «satisfaites de leur vie et vont se sentir portées dans un nouveau cycle». L'astrologue ajoute que les buffles célibataires peuvent faire une rencontre.

le tigre : quelques faux départs

Le Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998 et 2010) «va vivre quelques faux départs cette année et ne pas toujours savoir sur quel pied danser.» Cependant, il va s’en sortir en étant «réactif et en explorant des nouvelles opportunités». Côté amour, les célibataires peuvent compter sur cette année pour trouver leur moitié. En revanche, elle est «plus conflictuelle pour les personnes en couple.»

le lapin : redoubler d'efforts

Le Lapin (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), quant à lui, doit être «prudent dans son approche, et ne pas lâcher la proie pour l’ombre. L’année est plus favorable à ceux qui travaillent dans de grosses structures qu’aux indépendants.» Ces derniers vont devoir «redoubler d’efforts», analyse Laurent Langlais, qui précise que «la tendance amoureuse est plutôt bonne pour les femmes mais tendue pour les hommes.»

les dragons : une certaine lassitude

Cette année sera placée sous le signe de la «lassitude» pour les Dragons (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012). «Ils tournent en rond dans leur travail et dans l’ambiance dans laquelle ils évoluent. Ils ont besoin d’explorer de nouveaux horizons, mais le temps idéal n’est pas encore venu.»

le cheval : une année riche

Le Cheval (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) devrait au contraire bien apprécier cette année. Elle peut lui permettre de «gagner plus d’argent et d’exprimer des aspects plus créatifs de sa personnalité». Il peut espérer faire de belles rencontres, toutefois, il doit faire attention à «ne pas pousser sa chance».

le singe : miser sur les projets en équipe

Le Singe (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), quant à lui, «peut exceller dans les projets en équipe, s’il peut se départir du sentiment d’être en compétition avec les autres». Malheureusement, ce n’est pas l’année de l’amour, «mais c’est faste pour les amitiés». Et «l’introspection sera aussi au rendez-vous.»

le cochon : quelques obstacles

Le Cochon (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019) va se sentir «bloqué et faire face à quelques obstacles». Mais il a en lui «des ressources et peut se réinventer», souligne Laurent Langlais, ajoutant que le Tigre de 2022 et le Lapin de 2023 lui seront plus favorables. Les natifs de ce signe peuvent «préparer leur évolution professionnelle». Mais en amour, il faut s'attendre à ce que la situation soit plus confuse.

le chien : attention aux profiteurs

Le Chien (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) doit prendre garde «aux profiteurs et aux petites traitrises. Il voit qu’on lui coupe l’herbe sous les pieds». Selon le maître Feng Shui, il peut aussi faire des erreurs de jugement et doit donc prendre son temps avant de prendre des décisions importantes. Enfin, «il faut qu’il s’investisse un peu plus en amour», conseille-t-il.

