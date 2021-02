La Défense : l'esplanade du quartier d'affaires va être transformée en «un parc urbain de 7 hectares»

Le premier quartier d'affaires d'Europe, en terme de nombre de salariés, va être transformé en «un parc urbain de sept hectares». C'est en tout cas le projet de la direction de Paris La Défense, défendu ce dimanche 7 février dans le JDD.

«Nous allons augmenter de 40 % nos investissements concernant l'espace public, soit 360 millions d'euros sur dix ans», a ainsi expliqué Pierre-Yves Guice, le directeur général de Paris La Défense au JDD, qui assure que la végétalisation y sera bientôt «très visible».

«Un véritable parc urbain»

Son projet ? «Transformer progressivement l’esplanade de la Défense en un véritable parc urbain de sept hectares en amplifiant la place du végétal, en transformant le sol, en animant les espaces, tout en en conservant et en valorisant son patrimoine». Sur une zone allant de Coeur-Défense au Pont de Neuilly.

Ce nouvel espace entièrement végétalisé prendra alors le nom de «Parc. «Une promesse» faite à tous les usagers du quartier d'affaires, qu'ils soient habitants, salariés, commerçants ou encore étudiants pour leur offrir «un cadre de vie amélioré», «avec de nouveaux lieux de convivialité et de partage» pour de «nouveaux usages insolites et inattendus».

UNE LIVRAISON PRÉVUE ENTRE 2026 ET 2027

Pour cela, la direction de Paris La Défense a fait appel à un paysagiste renommé, Michel Desvigne (agence MDP), chargé de «métamorphoser durablement» l'esplanade. Un «projet excitant» selon les dires de celui qui entend rendre le site «plus accueillant», via le retour vers une «biodiversité que l'on trouve dans les sous-bois».

Pas question en effet de mettre quelques bacs de fleurs pour faire office de «végétalisation». Michel Desvigne veut utiliser tout un écosystème – des arbustes, des fougères ou encore de la mousse – capable de s'adapter à un sol non constitué de pleine terre. Et ce, «même si cela ne dure qu'une génération et demi».

Des études seront menées jusqu'à la fin de l'année 2021, avant que les travaux ne débutent dans la foulée. Au total, un budget de 30 millions doit être alloués spécifiquement à ce projet, dont la livraison est prévue entre 2026 et 2027.

Vers l'arrivée du RER Eole

A long terme et ce, malgré la crise, le directeur général de Paris La Défense veut croire que l'attractivité du célèbre quartier d'affaires restera intacte et compte bien sur l'arrivée du RER E "Éole" en 2023, puis du Grand Paris Express en 2030 pour garantir que celle-ci ne s'essoufle pas.

A l'arrivée du RER, le carrefour de La Défense sera à son tour repensé, pour que les deux oeuvres d'art monumentales qui s'y trouvent soient magnifiées. : l'araignée de Calder et les personnages de Miro. Au milieu d'elles, le vaste espace central sera réaménagé pour accueillir les festivals et autres événements en plein air.

