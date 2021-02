Salah Abdeslam : le coût de sa détention s'élève à 433.000 euros par an

Il est sans doute le détenu le plus cher de France. Salah Abdeslam, l'un des terroristes présumés du 13 novembre 2015, est incarcéré dans le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, sous haute sécurité.

Dans une réponse à une question parlementaire du député Sébastien Chénu (Rassemblement national), le ministère de la Justice a dévoilé que le logisticien présumé des attentats coûtait chaque année 433.000 euros, soit environ 36.000 par mois.

Cette somme conséquente s'explique par les conditions d'exception dans lesquelles le jihadiste français est placé à l'isolement. Selon le magazine Capital, une grande partie de ces frais (397.000 euros) sont dédiés au financement de huit agents, qui se relaient 24h/24 pour surveiller sa cellule. Ce système de surveillance vidéo a coûté 16.000 euros à l'administration pénitentiaire (pour les frais de fourniture et d'installation). Il faut également y ajouter la mise en place d'un dispositif de brouillage, à proximité de sa cellule (évalué à 189.500 euros).

En complément, l'Etat dépense 35.500 euros par an, comme pour chaque détenu, pour les frais de nourriture, de chauffage et de blanchisserie (soit environ 97 euros par jour).

CINQ CELLULES speciales

Cinq cellules sont utilisées pour la détention de Salah Abdeslam, qui doit comparaître devant la Cour d'Assises spéciale de Paris à partir du 8 septembre prochain. En plus de celle où il est placé, une cellule proche est équipée pour l'y installer en cas de problème. Une autre cellule à proximité est condamnée par mesure de sécurité.

Une quatrième cellule est utilisée par les agents pour disposer du matériel de sécurité. Enfin, une cinquième est aménagée avec un vélo et un rameur, pour qu'il se dépense.

Salah Abdeslam est le seul terroriste à avoir survécu aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 130 morts et 413 blessés. Après avoir fui en Belgique, le jihadiste de 31 ans a été retrouvé à Molenbeek plus de cent jours plus tard, le 18 mars 2016.

