Ile-de-France : alerte à la neige, jusqu'à 10 centimètres attendus dans la région

La neige pourrait tomber en Ile-de-France ce mardi 8 février dans la soirée, alors qu'une dégradation des conditions météorologiques a été annoncée par Météo France. Des places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes pour les sans-abri.

Un «épisode neigeux va glisser sur l'ouest vers l'Ile-de-France et l'est du pays, en soirée et nuit suivante», explique Météo France dans son bulletin météo ce mardi 8 février, ajoutant que ces «phénomènes glissants sont donc à surveiller sur une grande partie nord du pays». «Le cumul de neige attendu, sur l'ensemble de l'épisode» pourrait même atteindre «5 à 10 cm», souligne Météo France.

Jusqu'à 10 cm de neige attendus

Un épisode neigeux qui pourrait durer «jusqu'en fin de matinée de mercredi», avec des températures pouvant descendre «jusqu'à - 6 °C», selon Météo France. «Les sols déjà froids permettront une tenue rapide de la neige au sol : il est prévu entre 2 et 7 cm localement jusqu'à 8 à 10 cm de neige au sol», peut-on lire sur le site officiel de météorologie française.

Face à l'arrivée du grand froid et de cet «épisode neigeux remarquable», la préfecture d'Ile-de-France a annoncé que «de nouvelles places d'hébergement en faveur des publics vulnérables» allaient ouvrir en urgence. Depuis la nuit du lundi 7 au mardi 8 février, 287 places d’hébergement d’urgence supplémentaires ont été ouvertes en Ile-de-France dont 169 à Paris. Ce mardi soir, 135 places de plus compléteront ce dispositif portant le nombre total de places supplémentaires à 422.

Compte-tenu de la baisse des températures annoncée par Météo France, les services de l'État en Île-de-France ouvrent 422 places d'hébergement d'urgence supplémentaires



287 dont 169 à Paris dès ce soir



135 de plus demain





Plus d'infos https://t.co/UziOiWj0S9 — Préfecture de la région d’Île-de-France (@Prefet75_IDF) February 8, 2021

paris veut déclencher le «Plan Grand Froid»

«En prévision des fortes baisses de température des prochains jours, il est urgent que l’Etat déclenche le Plan Grand Froid pour permettre d’ouvrir de nouveaux lieux d’accueil, de jour comme de nuit», réclame Léa Filoche, l'adjointe à la mairie de Paris chargée des affaires sociales. L'élue souligne d'ailleurs que de «nombreux mètres carrés sont disponibles à Paris», «dans les hôtels, les bureaux et les halles d'exposition».

Des mètres carrés que l'Etat «doit utiliser en urgence pour mettre à l'abri les personnes qui aujourd'hui, en plus de subir les effets de la crise sanitaire, vivent dans le froid», ajoute Léa Filoche, qui assure que «la Ville de Paris reste à disposition de l'Etat pour toute réquisition».

Alors que les températures diminuent en région parisienne les bénévoles de la PCPS se mobilisent auprès des sans-abri ! Les maraudes locales sont renforcées pour veiller sur ceux qui en ont besoin. Vous pouvez également agir en appelant le 115 ou le 15 en cas d'urgence vitale





Vous pouvez également agir en appelant le 115 ou le 15 en cas d’urgence vitale pic.twitter.com/YycMtTAEtQ — Protec Paris Seine (@PCParisSeine) February 9, 2021

En parallèle, les maraudes continuent à Paris, où la Protection civile annonce que leurs missions «sont renforcées» en cette période de grand froid, «pour veiller sur ceux qui en ont besoin». Selon Léa Filoche, des maraudes municipales sont également organisées «tous les soirs de la semaine, à partir du moment où les températures sont inférieures à zéro».

