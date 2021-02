Siège de l'AP-HP, magasin Tati, garage Renault... 6 immeubles de Paris transformés en logements

Près de 55.000 mètres carrés de bureaux ou de surfaces commerciales de la capitale vont être transformés en logements, dans le cadre d'un ambitieux appel à projets dévoilé au public ce mardi 8 février.

Avec l'opération Réinventer Paris, ce sont ainsi six immeubles appartenant à la ville ou à des grands groupes publics et privés qui vont être mis en vente. Parmi eux, certains sont des édifices emblématiques de la capitale.

Dans le détail, figurent sur cette liste le siège historique de l'AP-HP de l'avenue Victoria (4e), le garage Renault du quai de Grenelle (15e), un site universitaire de la Sorbonne situé rue des Bernadins (5e), le centre Aboukir dans la rue du même nom (2e), le garage PSA de l'avenue de la République (11e) ainsi que le célèbre magasin Tati à Barbès (18e).

Une baisse de la demande de bureaux

Avec une superficie totale comprise «entre 16 et 18 millions de mètres carrés, [...] les bureaux parisiens représentent un formidable potentiel de lieux à exploiter» se réjouit Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui entend participer – au nom de la municipalité parisienne – à l'accompagnement global de ces nouveaux projets immobiliers, de la vente à la livraison des travaux finis.

Une «démarche gagnant-gagnant», selon le premier adjoint, qui doit surtout permettre de produire massivement de nouveaux logements, notamment abordables, dont Paris manque cruellement. Et ce, dans le contexte particulier de la crise du coronavirus, qui cause «un ralentissement de la demande de bureaux» dans la capitale, note l'élu.

«Rééquilibrer la place du logement social à Paris»

«Entre 2001 et 2014, il y a eu 378.000 mètres carrés de bureaux transformés en logements, durant les mandats de Bertrand Delanoë, puis 350.000 mètres carrés entre 2014 et 2020, lors de la première mandature d'Anne Hidalgo», se félicite Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, dont la «conviction» est de «pouvoir aller beaucoup plus loin».

Pour l'élu communiste, ce sont surtout «des opérations qui permettent de rééquilibrer la place du logement social à Paris». Pour preuve selon lui, l'histoire a montré que «c'était souvent grâce à la transformation d'immeubles de bureaux en logements» que la municipalité «a réussi à mettre du logement social là où il n'y en avait pas», explique Ian Brossat, prenant pour exemple l'îlot Saint-Germain racheté à l'ancien ministère des Armées, où des logements sociaux vont bientôt être inaugurés.

C'est «un enjeu très important en matière de logements», explique Ian Brossat, qui y voit également «le moyen de booster la filière [de vente de biens d'exception, ndlr] au profit des Parisiens», mais aussi «le moyen de faire des logements supplémentaires sans densifier davantage». L'élu a d'ailleurs remarqué que «les recours juridiques» contre les transformations de bureaux en logements «étaient bien moins importants», car mieux accepté par la communauté et les riverains.

Un calendrier adapté au cas par cas

Si l'«ambition» de la Ville dans la transformation de ces six immeubles en logements est «d'aller le plus vite possible», il convient tout de même selon Emmanuel Grégoire «d'adapter les calendriers à chacun des biens», afin qu'ils «correspondent aux exigences des actuels propriétaires».

Aucune date officielle n'a été avancée pour l'achèvement des projets, mais un calendrier adapté au cas par cas. Pour chacun des immeubles, celui-ci se déclinera en 3 phases, avec le lancement d'un Appel à projets urbain innovant (APUI), puis avec la réception et la première sélection des offres des différents candidats et enfin, avec le rendu définitif des offres et le jury final.

