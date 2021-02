Côtes-d'Armor : la détresse d'une femme de 97 ans qui appelle 5 fois par jour pour être vaccinée

«Ultérieurement c'est quand ?». Voilà la question que se pose tous les jours Madame Bauer, une femme âgée de 97 ans, qui a partagé sa détresse avec nos confrères de France 3 Bretagne, alors qu'elle ne parvient pas à se faire vacciner.

Madame Bauer vit à Perros-Guirec, une commune bretonne où un quart de la population est âgée de plus de 75 ans. Comme de nombreuses personnes âgées, elle souffre de l'attente pour pouvoir se faire vacciner et appelle jusqu'à cinq fois par jour le centre de vaccination le plus proche de chez elle pour tenter de réserver un créneau, en vain. Si le dispositif de vaccination à la chaîne mis en place par les autorités saniatires commence à porter ses fruits, trouver une place à Perros-Guirec relève toutefois du parcours du combattant.

Comme le précise France 3 Bretagne, le centre senior et l'Ehpad de la commune ont bénéficié de vaccins Pfizer, mais Madame Bauer vit à domicile et doit donc attendre son tour.

Vers une pénurie de vaccins ?

Il y a quelques jours, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a fait pression sur les pays européens pour accélérer la campagne de vaccination. Les nouveaux variants du Covid-19 inquiétent de plus en plus les autorités sanitaires, mais la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a assuré que 70% de la population pourrait être vaccinée d'ici à l'été.

Anne Souyris, l'adjointe à la Santé à la Ville de Paris dénonçait fin janvier une «pénurie criante» de vaccins, et déclarait même : «nous aurons un problème supplémentaire dans les semaines à venir puisque l'Agence régionale de santé nous a dit hier qu'à partir du 8 février nous n'aurons plus que de quoi faire des secondes injections et plus de doses pour commencer à vacciner de nouvelles personnes».

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 2.135.333 premières injections de vaccin (soit 3,2% de la population totale et 4,0% de la population majeure) et 535.775 deuxièmes injections ont été réalisées, selon les données du ministère de la Santé.

