Coronavirus : une stratégie vaccinale spéciale pour la Moselle ?

Face à la progression inquiétante du variant sud-africain du coronavirus en Moselle, Alain Fischer, le Monsieur vaccin du gouvernement, souhaite que le département bénéficie d'une stratégie vaccinale spéciale.

Selon les informations du Journal du dimanche, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale propose d'y vacciner en priorité tous les professionnels de santé, et seulement avec des vaccins à ARN messager, c'est-à-dire ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna.

L'immunologiste recommande donc de ne pas utiliser le vaccin d'AstraZeneca/Oxford, à vecteur viral, en Moselle, où plus de 100 cas de la souche sud-africaine, plus contagieuse, sont identifiés chaque jour. «Nous ne possédons pas encore toutes les données relatives à l'efficacité d'AstraZeneca sur celui-ci (le variant sud-africain, NDLR), uniquement des données incomplètes venant d'Afrique du Sud», a déclaré vendredi au gouvernement Alain Fischer, selon Le JDD.

Entre Pfizer/BioNTech et Moderna, le spécialiste de 71 ans penche même pour le premier. «L'avantage du vaccin Pfizer, c'est que l'immunité est plus rapide, le rappel se faisant au bout de trois semaines», explique-t-il, contre quatre semaines pour Moderna.

«Protéger vite et fort» les personnels «indispensables»

Une caractéristique idéale pour mettre en oeuvre la stratégie qu'il préconise en Moselle, consistant à protéger le plus rapidement possible les soignants, de façon à pouvoir faire face à une potentielle flambée épidémique due au variant sud-africain. «Il faut protéger vite et fort ces personnes qui seront indispensables dans les hôpitaux et en ville en cas de dégradation de la situation», réclame Alain Fischer.

Dans le même temps, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale appelle à accélérer la vaccination des «personnes les plus vulnérables de plus de 75 ans ou souffrant de comorbidité» dans le département, «quitte à y livrer des doses qui devaient aller ailleurs». Vendredi, en déplacement dans le territoire, à Metz, Olivier Véran a annoncé la mise à disposition de «2.000 doses de vaccin Moderna» supplémentaires, ainsi que l'«augmentation du nombre de doses de vaccins Pfizer dès la semaine prochaine». Ni reconfinement local ni fermeture des écoles n'ont pour l'instant été décrétés.

