L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron condamné en appel à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, pour viol et agression sexuelle

L'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron a été condamné ce mercredi en appel à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, pour viol et agression sexuelle en réunion sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil en 2009-2010.

Sa coaccusée Brigitte Gruel, alors son adjointe à la Culture, a elle écopé de deux ans avec sursis. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante. M. Tron et Mme Gruel avaient été acquittés en première instance en 2018.

Georges Tron est condamné à 5 ans de prison dont deux ans avec sursis. Brigitte Gruel est condamnée à deux ans de prison avec sursis #procesTron @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) February 17, 2021

Au terme d'un délibéré de onze heures, le viol et l'agression sexuelle en réunion sur Virginie Ettel à deux occasions, en novembre 2009 et en janvier 2010, "sont établis par les déclarations constantes et circonstanciées de la victime", a indiqué la présidente de la cour en lisant le verdict de la cour.

A sa lecture, l'autre plaignante, Eva Loubrieu, a éclaté en larmes et est sortie en trombe de la salle.

A voir aussi