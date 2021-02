Coronavirus : qu’est-ce que l’AOK Pass, ce document sanitaire numérique qu’Air France testera en mars ?

Un moyen de recommencer à voyager ? A partir du 11 mars, Air France va tester pendant quatre semaines l’application AOK Pass sur ses liaisons à destination de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique).

AOK Pass, pour «Anticorps OK Pass», est une application permettant de consigner dans un QR Code le résultat du test de détection du Covid-19 qu’une personne vient de faire (dans un laboratoire partenaire). Ainsi, une fois à l’aéroport, il suffira au personnel de scanner ce code afin de savoir immédiatement si le voyageur est infecté ou non.

Il s’agirait ainsi d’un «passeport sanitaire» visant à simplifier le contrôle des passagers, à qui un test négatif est désormais systématiquement demandé pour pouvoir embarquer sur la très grande majorité des vols internationaux. Dans un communiqué, Air France indique qu’actuellement «la vérification de ces tests, souvent présentés sur papier, prend du temps».

170 aéroports déjà prêts à l'utiliser

Le système va donc être testé pour quatre semaines à partir du 11 mars à l’aéroport Charles-de-Gaulle pour les vols Air France vers la Martinique et la Guadeloupe. Il se fera sur la base du volontariat, indique l’entreprise. Le but est de vérifier le bon fonctionnement de l’application et récolter l’avis des usagers.

De son côté, la start up singapourienne AOK Pass assure que les informations seront entièrement sécurisées. Les données personnelles ne seront jamais stockées dans une base ou un système centralisé, indique-t-elle.

Déjà 170 aéroports dans le monde seraient disposés à utiliser ce moyen de contrôle. Etihad Airways ou Alitalia (pour les vols de Rome à destination de New York, Le Caire ou Abu Dabi) la testent déjà. Air Caraïbes ou French Bee devraient faire de même, pour leurs liaisons vers les Dom-Tom (La Réunion, la Polynésie, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe).

