Noisy-le-Sec : des baguettes de pain pour lutter contre les violences conjugales

A Noisy-le-Sec, le simple fait d'acheter une baguette est un acte engagé. La mairie de cette ville de Seine-Saint-Denis a eu l'idée d'imprimer des messages de sensibilisation aux violences conjugales sur les emballages des pains. L'initiative date de novembre dernier mais le collectif féministe Nous Toutes a décidé d'ouvrir une cagnotte de financement participatif pour étendre cette action à toute la France.

Au recto de leur baguette, les habitants de Noisy-le-Sec ont vu apparaître un violentomètre. Cet outil de prévention a été conçu par des militantes féministes d'Amérique latine puis a été adapté en France par la Ville de Paris, le département de Seine-Saint-Denis et l'association En Avant Toutes. Il prend la forme d'une règle et sert à mesurer le degré de violence au sein d'un couple, à partir d'exemples concrets du quotidien.

Par exemple, la relation est «saine» lorsqu'il «s'assure de ton accord pour ce que vous faites ensemble» ou «est content quand tu te sens épanouie». En revanche, «il y a de la violence» quand il «te fait du chantage», «te manipule» ou «fouille tes textos, mails, applis». Enfin, le «danger» est réel s'il «menace de se suicider à cause de toi», «te pousse, te tire, te gifle, te secoue, te frappe» ou «t'oblige à avoir des relations sexuelles».

L'impression du violentomètre sur l'emballage des baguettes de pain offre une diffusion massive de cet outil, qui doit permettre aux victimes de prendre conscience de la toxicité de leur relation. Elles peuvent ensuite chercher de l'aide, notamment en contactant l'un des numéros d'urgence mentionnés au verso du sac à pain : le 17, le 115, celui de l'association SOS Femmes 93 ou encore celui de l'intervenante sociale du commissariat.

Selon les informations de France Bleu, la mairie de Noisy-le-Sec a distribué 20.000 de ces emballages à une dizaine de boulangers de la ville en novembre. La conseillère municipale déléguée à l'égalité femme-homme, Sandrine Louet, assure qu'une réimpression est prévue d'ici la fin du mois de février. Entre temps, l'initiative a fait des émules puisque les mairies des Lilas et de Bobigny, mais aussi celle d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, ont montré de l'intérêt pour le projet.

De son côté, le collectif Nous Toutes voudrait voir ces emballages engagés partout en France et a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le projet. Les militantes se sont données 10 jours pour récolter 20.000 euros et imprimer 400.000 sacs à pain. Selon leurs calculs, un seul euro donné permettrait d'imprimer 20 emballages et de toucher 60 personnes.

Si le projet abouti, le collectif propose aux volontaires de s'inscrire pour participer à la distribution des sacs à pain dans les boulangeries de France. Un système de quotas sera mis en place en fonction de la taille des communes ciblées.

Au moment d'écrire ces lignes, l'initiative a déjà récolté près de 17.300 euros et il reste quatre jours pour atteindre les 20.000 euros attendus. L'occasion de rappeler que «chaque année, 225.000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du couple», mais aussi que la crise du coronavirus a isolé davantage les personnes qui les subissent.

