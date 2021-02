Paris lance un appel aux bénévoles pour la Nuit de la Solidarité, qui sera organisée le 25 mars 2021

Paris a besoin de vous. La municipalité en effet lancé un appel aux bénévoles ce mercredi 24 février, pour participer à la quatrième Nuit de la Solidarité et l'aider ainsi à décompter les sans-abri présents dans la capitale, dans la soirée du 25 mars prochain.

Pour rappel, la Nuit de la Solidarité est organisée à Paris depuis 2018, afin de réaliser le décompte le plus précis possible du nombre de personnes en situation de rue. Lors de cette soirée, plusieurs centaines de bénévoles vont à leur rencontre et leur soumettent un questionnaire (anonyme et non imposé), qui doit ensuite permettre de «recenser leurs besoins» et d'«adapter en conséquence les politiques publiques» à leur égard.

plus de 1.600 bénévoles attendus

Pour réaliser ce travail de terrain, plus de 1.600 bénévoles – accompagnés de 400 chefs d'équipe professionnels – doivent cadriller avec minutie les rues de la capitale. Ensemble, ils se répartiront environ 350 secteurs par groupe de 4/5, à partir de 22h. Depuis 2019, la Nuit de la Solidarité a même été élargie à une zone très large, dans le métro, les parkings, les hôpitaux ainsi que dans les bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e).

Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site de la Ville de Paris et être disponible toute la soirée du jeudi 25 mars prochain. Tous les bénévoles – Parisiens et majeurs – sont les bienvenus, même si cette année – Covid oblige – la municipalité parisienne appelle «à tenir compte des facteurs de risque signalés par les autorités sanitaires (personnes de plus de 65 ans, ayant des antécédents médicaux…)».

A noter qu'en quatre ans, le nombre de sans-abri a très peu évolué à Paris, oscillant entre plus ou moins 200 personnes chaque année. En 2018, lors de la première édition, 3.418 personnes en situation de rue avaient été recensées, puis 3.641 en 2019 et enfin, 3.552 lors de la troisième édition, organisée en janvier 2020.

Paris fait «cavalier seul» ?

Récemment, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon avait appelé de ses voeux l'organisation d'une «Nuit de la Solidarité nationale». «Aujourd'hui, certaines villes le font [...] mais comme elles le font à chaque fois à des moments différents, on perd en intensité et en efficacité», avait-elle fait savoir.

Pour cela, la ministre assure avoir écrit aux maires des vingt plus grandes villes de France dont Strasbourg, Bordeaux, Toulouse ou encore Marseille, afin de leur proposer de réaliser un décompte des sans-abri au niveau national «probablement en mai-juin». Une dizaine d'entre eux se sont montrés intéressés.

«J'attends la réponse de la maire de Paris», avait alors fait savoir Emmanuelle Wargon, en février dernier ajoutant espérer qu'Anne Hidalgo «ne ferait pas cavalier seul». «Je pense que cette initiaitve citoyenne doit être collective», avait-elle avancé. Force est de constater que l'appel n'a pas été entendu.

