Paris : que risque-t-on à abandonner son sapin de Noël dans la rue ?

Jugé peu citoyen, l'acte de déposer son sapin directement sur le trottoir est même passible d'une amende. Mais dans les faits, de nombreux Parisiens s'en moquent ou ne sont tout simplement pas au courant que des alternatives existent.

Si certaines municipalités françaises organisent elles-mêmes la collecte des sapins qui seront déposés devant les maisons et les immeubles, la Mairie de Paris propose une alternative, en mettant en place jusqu'au 20 janvier plus d'une centaine de points de collecte, où les sapins ainsi récupérés seront recyclés pour devenir du broyat et réutilisés comme engrais naturel.

Un acte passible de 135 euros d'amende

A-t-on pour autant le droit de déposer son sapin au pied de l'immeuble ? Selon la loi, la réponse est non. D'ailleurs, abandonner son arbre de Noël est même passible d'une amende de 135 euros pour «dépôt sauvage». Mais encore faudrait-il que la personne commettant cet acte d'incivisme soit prise la main dans le sac par un agent assermenté pour être ensuite verbalisée, «ce qui n'arrive jamais», nous explique-t-on à l'Hôtel de Ville.

Mais alors que deviennent les sapins abandonnés sur le trottoir ? S'ils sont supérieurs à 2,5 mètres, ils seront ramassés par les services de la ville puis déposés dans l'un des 173 points de collecte disponibles dans tout Paris, pour être broyés et transformés en engrais, et s'ils sont plus petits, ils seront évacués par les services de la Direction de la propreté et de l'eau (DPE) et seront incinérés.

A noter d'ailleurs qu'avant que la municipalité parisienne mette en place ces points de collecte à l'hiver 2007-2008, la quasi-totalité des sapins de Noël «étaient déposés sur les trottoirs, où ils encombraient l'espace public, avant d'être ramassés et incinérés au même titre que les ordures ménagères», se souvient-on à la Mairie.