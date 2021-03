Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?

Invité ce lundi sur Franceinfo, le professeur Gilles Pialoux a partagé son souhait de rendre le vaccin obligatoire pour le personnel soignant.

«Il faut ouvrir le débat maintenant», a martelé sur la radio nationale le chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon situé à Paris.

«Il faut rediscuter, rendre le vaccin obligatoire chez tous les soignants», a-t-il déclaré. Pour le personnel soignant, il ne s’agirait «pas de la première vaccination obligatoire» a rappelé le professeur avant de préciser que les soignants sont déjà «vaccinés contre la DT Polio, l’hépatite B ou le BCG».

Le médecin a assuré avoir lui-même été vacciné, afin de montrer la voie à suivre. «J’étais le premier de mon service à être vacciné, a-t-il assuré. On l’a vu avec la grippe, il y a un côté image, exemplarité. On essaie d’entraîner les gens vers la vaccination. Plus que ça ne l’est actuellement».

A voir aussi