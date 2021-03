Nice : la ministre de l’Enseignement Supérieur inaugure un restaurant solidaire pour les étudiants

Dans ce local tenu par une association étudiante, les jeunes en difficultés pourront se restaurer et faire le plein de provisions.

En centre-ville de Nice, rue Alsace-Lorraine, la fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes (plus connue par les jeunes Azuréens sous le nom de FACE06) vient d’ouvrir son restaurant solidaire, dans le local attenant à l’Agorae (l’épicerie sociale qu’elle tient depuis 2015).

L’inauguration de ce lieu s’est déroulée ce vendredi après-midi en présence de plusieurs élus azuréens dont le maire de Nice Christian Estrosi, les députés Éric Ciotti et Cédric Roussel, le président du Département des Alpes-Maritimes Charles-Ange Ginésy mais aussi de la ministre de l’Enseignement Supérieur Frédérique Vidal. «Ici, les étudiants viendront chercher une aide alimentaire mais aussi une chaleur humaine, ce qui est très important, a t-elle souligné. Ce sera également un endroit où les jeunes en difficulté pourront s’informer sur les aides qui existent. Il est souvent plus facile de confier ses difficultés à un camarade qu’à une assistante sociale».

L’ex-présidente de l’Université Nice-Sophia Antipolis a rappelé l’ensemble des dispositifs mis en place par le gouvernement pour les étudiants les moins fortunés depuis le début de la crise sanitaire, comme les repas à 1 euros dans les restaurants universitaires ou la gratuité des protections menstruelles pour les filles.

«Il n’y aura pas besoin de répondre à des critères sociaux»

Crise sanitaire oblige, l’épicerie solidaire ne propose actuellement que des repas à emporter (entre 15h et 18h, en raison du couvre-feu). Ils sont préparés et offerts par la cuisine centrale qui fournit les cantines scolaires de la ville et sont ensuite réchauffés et servis par les bénévoles. Mais lorsque la situation sanitaire permettra à nouveau de prendre des repas en commun, ce restaurant de 160m2 offrira la possibilité à une cinquantaine d’étudiants de se restaurer deux soirs par semaine. «Il n’y aura pas besoin de répondre à des critères sociaux pour venir ici, précise Amaury Baudoux, le président de la FACE06. Nous ne voulons stigmatiser aucun jeune. Au contraire, nous souhaitons que tous les étudiants puissent venir. Ce lieu, nous voulons que les jeunes se l’approprient sur le long terme».

Le restaurant solidaire de la FACE06 est abrité dans des locaux mis à disposition par la ville de Nice.