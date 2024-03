Toulouse : une femme de 77 ans, épileptique, n’est plus admise à un restaurant senior de la ville

Depuis huit ans, une femme de 77 ans, épileptique, est habituée à se rendre, avec son mari, dans un restaurant toulousain au moins cinq fois par semaine. Depuis le 1er mars dernier, la septuagénaire n’est plus acceptée dans l’établissement en raison de ses crises à répétition.

Aujourd'hui âgée de 77 ans, Marie-Claude Garanto a été diagnostiquée épileptique lorsqu’elle avait 13 mois. Mais la septuagénaire n’aurait jamais pensé qu'un jour sa maladie puisse la priver de «petits plaisirs» au point qu’un restaurant de Toulouse, dans lequel elle se rendait depuis huit ans avec son mari au moins cinq fois par semaine, lui refuse l’accès.

En effet, depuis le 1er mars, Marie-Claude Garanto n’est plus acceptée dans ce restaurant senior toulousain situé dans le quartier des Minimes. Pour cause, la septuagénaire aurait fait des crises à répétition dans cet établissement et les agents ont considéré qu’ils ne peuvent plus la prendre en charge en cas de nouvelle crise, comme le relate La Dépêche.

«On veut m’exclure de cette structure sous le prétexte que je dérange»

Une forme de «discrimination» que Marie-Claude Garanto a déplorée. «Je suis consciente qu'une crise, cela peut être impressionnant pour les gens présents et peut leur faire peur. Mais je trouve mon éviction par le responsable du restaurant, qui n'est pas très loin du club des aînés, parfaitement injuste», a réagi la septuagénaire auprès de nos confrères.

«On veut m’exclure de cette structure sous le prétexte que je dérange. Je ne suis ni contagieuse ni dangereuse», a-t-elle assuré.

Selon Midi Libre, une solution aurait été trouvée. La mairie de Toulouse, en charge du restaurant senior des Minimes, aurait proposé un portage des repas à Marie-Claude Garanto et son mari. Une proposition que le couple a acceptée.