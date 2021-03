La poétesse Amanda Gorman victime de racisme dans son immeuble

Elle avait marqué les esprits le 20 janvier, lors de l'investiture de Joe Biden. La poétesse américaine Amanda Gorman a dénoncé sur les réseaux sociaux une scène de racisme dont elle a été victime devant son propre immeuble.

La jeune femme de 22 ans, qui multiplie les accolades depuis la lecture de son poème «The Hill We Climb», écrit après l'intrusion des supporters de Donald Trump au Capitole, a mis en lumière le paradoxe de sa célébrité, qui ne l'empêche pas de subir le racisme au quotidien.

«Un agent de sécurité m'a interpellée alors que je rentrais chez moi ce soir. Il a exigé de savoir si je vivais ici car 'vous avez l'air suspect'. Je lui ai montré mes clés et j'ai ouvert la porte de mon immeuble. Il est parti, sans s'excuser.», a-t-elle écrit sur sa page Twitter.

A security guard tailed me on my walk home tonight. He demanded if I lived there because “you look suspicious.” I showed my keys & buzzed myself into my building. He left, no apology. This is the reality of black girls: One day you’re called an icon, the next day, a threat. https://t.co/MmANtQqpBs

— Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) March 6, 2021