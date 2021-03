À Nice, le salon qui coiffe gratuitement les étudiants en difficulté ne désemplit pas

Depuis presque trois semaines, Blandine Foissy et son équipe se retroussent les manches pour offrir un moment privilégié aux étudiants précaires et isolés.

Chaque jour, entre six et sept jeunes Niçois se font couper les cheveux sans bourse délier au salon «Jean-Louis Valère by Blandine», en plein centre-ville de Nice. Depuis la mi-février, la patronne Blandine Foissy propose en effet de coiffer gratuitement les étudiants en difficulté, qu’ils soient isolés ou qu’ils rencontrent des problèmes d’argent à cause de la crise sanitaire qui les prive de petits boulots.

Un élan de générosité qui permet aux intéressés de soigner leur image en prévision d’un entretien d’embauche ou pour décrocher un stage, par exemple. «J’ai contacté le salon sur Instagram et ils m’ont donné un rendez-vous rapidement. J’ai demandé un dégradé et des boucles. Au salon, l’ambiance était très bonne. Ce genre d’initiative réchauffe le cœur, raconte Marine, une étudiante en école d’infirmière. Étudier à Nice coûte très cher, en raison des prix des loyers qui sont élevés. En ce moment, c’est particulièrement difficile pour beaucoup de jeunes».

Plus de 80 jeunes coiffés gracieusement

Aussi, Blandine compte poursuivre son action aussi longtemps que cela sera nécessaire… Et cela malgré le couvre-feu à 18 heures et le confinement partiel qui se poursuit ce samedi et dimanche pour le deuxième week-end consécutif. «Les voir retrouver le sourire et partager les photos de leurs nouvelles coiffures sur les réseaux sociaux me fait très plaisir», confie -t-elle.

Depuis le début de l'opération, 80 jeunes sont déjà passés sous les ciseaux de Blandine et de son équipe.