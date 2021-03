«Un second tour Macron/Le Pen, ça dégoûte tout le monde», selon Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon a donné ce dimanche son avis sur les sondages concernant la prochaine élection présidentielle de 2022. Et en particulier ceux prévoyant un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Invité de Dimanche en Politique, sur France 3, le leader de La France insoumise a estimé que les prédictions faites plus d'un an avant le scrutin n'avaient «pas de sens». Pour autant, il voit dans l'annonce d'un scénario identique à 2017 une bonne nouvelle.

En effet, Jean-Luc Mélenchon assure qu'un «second tour Macron/Le Pen, ça dégoûte tout le monde». De fait, les Français à qui l'on répèterait pendant un an que ce duel est attendu pourraient vouloir changer la donne. En particulier ceux qui refuseraient le fameux «barrage républicain». «La situation va se rouvrir et devenir plus volatile, ce qui va rajouter des épisodes au feuilleton», a-t-il déclaré.

Ce second tour Macron/Le Pen, ça dégoute tout le monde. Tout ça est mis en scène par Macron et Madame Le Pen n'a rien à faire. Mais la situation s'est retournée. Je vous annonce qu'elle va se réouvrir et devenir plus volatile. #DIMPOL pic.twitter.com/m3jIt7iJJu — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 7, 2021

Si toutefois les résultats venaient à confirmer les prédictions des sondages, le patron de LFI a fait savoir qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. «Je ne reprendrai jamais l'initiative de dire faites ceci, faites cela, a-t-il souligné, parce que les consignes n'ont aucun poids aujourd'hui, il faut vivre avec son époque.»

Pour autant, celui qui a terminé à la quatrième position lors du premier tour de 2017 a réaffirmé que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen «ce n'est pas la même chose». «L'un est d'extrême centre, c'est-à-dire libéral complètement échevelé, très autoritaire. Et l'autre on ne sait pas très bien ce qu'elle veut [...]. C'est devenu un objet flou Mme Le Pen, mais nous savons bien qui elle est, c'est l'extrême droite traditionnelle.»