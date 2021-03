La Côte d'Azur confinée pour l'arrivée du Paris-Nice ?

Les coureurs de la traditionnelle course cycliste Paris-Nice sont attendus vendredi, samedi et dimanche dans les Alpes-Maritimes pour y disputer trois étapes. Un département qui était soumis à un second confinement partiel le week-end dernier.

L’édition 2021 du Paris-Nice est entourée d’incertitudes, en raison de la situation sanitaire sur la Côte d'Azur, où doivent se dérouler les trois dernières étapes. Lors des deux derniers week-ends, soixante-trois communes azuréennes étaient soumises à un confinement partiel. En début de semaine dernière, le préfet Bernard Gonzalez s’était interrogé sur l’opportunité de disputer la fin de la compétition dans le département, si jamais ce dernier devait être à nouveau confiné. «Les indicateurs sanitaires nous laissent dans l’inquiétude. On avisera de jour en jour, avait alors expliqué le représentant de l’État. C’est aux organisateurs de décider s’ils prennent le risque ou pas d’arriver à Nice».

Décision attendue en milieu de semaine

Mais, l’hypothèse d’une reconduction du confinement semble s’éloigner. L’accélération de la campagne de vaccination (opérée ce week-end) a permis d’améliorer la situation dans les Alpes-Maritimes (avec 87 855 personnes ayant reçu au moins une injection) et le taux d’incidence du Covid-19 a commencé à baisser. Il est désormais de 566 cas pour 100 000 habitants. D’ailleurs, plusieurs élus dont le maire de Nice Christian Estrosi sont favorables à un allègement des contraintes. Après s’être entretenu de la situation sanitaire avec le préfet, le député azuréen Éric Ciotti vient d’écrire au ministre de la Santé Olivier Véran pour lui demander « la levée du confinement». «Compte tenu de la baisse du taux d’incidence, les dispositifs actuels me semblent désormais suffisants pour contenir la pandémie», assure le parlementaire.

La décision des autorités doit être annoncée en milieu de semaine. Du coté de l’organisateur du Paris-Nice Amaury Sport Organisation (ASO), ce n'est pas la première fois qu'on doit composer avec des contraintes de ce type pour organiser une course cycliste sur la Côte d’Azur.

En août dernier, à Nice, le grand départ de l’édition 2020 du Tour de France avait dû être entouré d’une bulle sanitaire.