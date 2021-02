Harcèlement, revenge porn... un chatbot aide à gérer les problèmes de l'ère numérique

A la veille du Safer Internet Day qui se déroulera ce mardi 9 février, l'association e-Enfance et Facebook mettent à disposition un nouvel outil de discussion autour des usages liés au Numérique. A destination des adolescents, mais aussi des parents, ce chatbot inédit en France peut devenir une aide précieuse autour des nombreuses questions qui entourent ce vaste sujet.

Harcèlement, revenge porn, chantage à la webcam, phishing,... tous les sujets peuvent y être abordés sans retenue, ce robot conversationnel ne jugera pas vos propos. Disponible sur le site officiel de Net Ecoute, sur sa page Facebook et sur Messenger, le chatbot d'e-Enfance se veut donc une plate-forme d'assistance.

L'idée étant de prendre en charge jeunes et moins jeunes pour les guider, les renseigner sur des sujets d'inquiétudes et les bons usages à adopter, voire les renvoyer vers un interlocteur présent sur le service d'assistance téléphonique de Net Ecoute au 0800 200 000.

Depuis le premier confinement en mars 2020, Net Ecoute fait en effet état d'une hausse des appels (+ 44 %) sur sa plate-forme, signe que les familles et les adolescents sont de plus en plus confrontés à divers problèmes liés aux écrans et aux usages numériques. Ce chatbot s'adresse principalement aux jeunes, précise l'association e-Enfance qui ajoute que la plate-forme Net Ecoute est «le seul dispositif d’alerte en lien direct avec les réseaux sociaux, les plates-formes Pharos de la Police Nationale, la Brigade numérique de la Gendarmerie nationale, et le 119-Enfance en danger».

Bientôt accessible via WhatsApp

«Psychologues, juristes et spécialistes des outils numériques, formés à la protection des mineurs» prennent en charge les interlocuteurs, rappelle e-Enfance, dont la directrice générale Justine Atlan juge qu'il est «primordial de proposer aux jeunes les outils de communication qu’ils affectionnent pour les encourager à nous contacter».

De son côté le groupe Facebook s'est allié à cette démarche afin de mettre à disposition ses divers services. Ainsi, le réseau social Facebook et la messagerie Messenger sont déjà mis à contribution, tandis que WhatsApp doit accueillir dans les prochains mois ce chatbot.

Récemment, Facebook a également lancé le club des parents connectés, qui vise à ouvrir le débat et faire preuve de pédagogie autour de «la parentalité numérique». Ce mardi 9 février, afin d'accompagner le Safer Internet Day, la page Facebook France mettra également en avant des contenus dédiés autour des usages numériques et les conseils pour accompagner les familles.

