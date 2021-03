Sondage : 7 Français sur 10 s’estiment perdants de la politique d’Emmanuel Macron depuis son élection

Près de quatre ans après le début de son mandat, quelle vision les Français ont-ils de la présidence d’Emmanuel Macron ? Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio, dévoilé ce jeudi 11 mars, 7 Français sur 10 s’estiment perdants de la politique menée depuis l'élection du chef de l'Etat.

En effet, d'après cette enquête menée auprès d’un échantillon de 964 personnes représentatif de la population française, et réalisée en ligne entre ce mardi 9 et mercredi 10 mars, à la question de savoir si «personnellement, ils s'estiment gagnants ou perdants de la politique menée en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron», 73% des sondés disent se sentir «perdants».

Dans le détail, 51% se considèrent «plutôt perdants» et 22% «tout à fait perdants». Côté âge, l’institut de sondage révèle que ce sont tout particulièrement les plus de 65 ans (85%) qui se considèrent comme tel.

En comparant les résultats selon l'appartenance politique, c’est vers les Français qui se sentent proches du Rassemblement National que ce sentiment est le plus partagé (84%).

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Pour autant, les sondés se revendiquant proches de La France Insoumise et du Parti Socialiste s’estiment presque tout autant perdants puisqu’ils sont 83% à s'estimer «perdants», contre 76% des sympathisants des Républicains, et 73% d'Europe Ecologie les Verts.

Sans surprise, ce sont les électeurs de la République en Marche qui s’estiment le moins «perdants» à 24%. Mais le décalage est immense par rapport aux autres forces politiques en présence.

les retraités «plutôt perdants» pour 84% des sondés

Mis face à une liste recensant différentes catégories sociales : les dirigeants d’entreprise, les habitants des grandes villes, les fonctionnaires, les salariés du secteur privé, les habitants des banlieues et quartiers difficiles, les jeunes âgés de 18 à 24 ans, les habitants des communes rurales, et enfin les classes moyennes et les retraités, il a également été demandé à chaque sondé de dire laquelle ce cette liste «est plutôt gagnante ou plutôt perdante de la politique menée en France depuis l’élection d’Emmanuel Macron ?».

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Résultat, d’après ce sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS, la grande majorité des Français (84%) considèrent que les retraités sont «plutôt perdants» de la politique menée par le chef de l'Etat, 81% que ce sont les classes moyennes et 80% les habitants des communes rurales.

Enfin, deux tiers des répondants (68%) pensent que les dirigeants d’entreprise sont au contraire «plutôt gagnants» de la politique conduite depuis 2017.

C’est 13 points de moins qu’au lendemain de l’élection, mais cette catégorie reste en tête. Viennent ensuite les habitants des grandes villes et métropoles (43%), puis les fonctionnaires (39%).