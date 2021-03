Régionales 2021 : quels ministres seront candidats ?

Qu'il semble loin le temps où Emmanuel Macron demandait à ses ministres de se porter candidats aux élections régionales 2021. Très peu de membres du gouvernement devraient suivre la consigne présidentielle, et parmi eux aucun poids lourd.

Ils sont candidats

Pour le moment, un seul membre du gouvernement a vu sa candidature aux régionales (13 et 20 juin) être officialisée. Il s'agit du secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail Laurent Pietraszewski, qui sera tête de liste La République en marche (LREM) dans les Hauts-de-France. Selon un sondage Ifop paru en novembre dernier, l'ex-député du Nord ne recueille que 9 % des intentions de vote, loin derrière le président de région sortant (ex-Les Républicains) Xavier Bertrand (33 %) et le porte-parole du Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu (29 %).

Ils devraient être candidats

Deux ministres Modem devraient, sauf surprises, se présenter sous les couleurs de la majorité présidentielle au scrutin de juin prochain, bien que leur candidature n'ait pas encore été officialisée. Il s'agit de Marc Fesneau, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, en Centre-Val de Loire, et de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le Grand Est, deux secrétaires d'Etat LREM sous en balance pour représenter la majorité. Après avoir désigné Bérangère Abba (Biodiversité) cheffe de file, le parti présidentiel pourrait finalement se tourner vers Brigitte Klinkert (Insertion), en raison du manque de notoriété de la première dans la région.

Leur candidature est évoquée

Sophie Cluzel, secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées, a annoncé mi-février dans La Provence qu'elle serait la «cheffe de file» de la majorité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. «Cheffe de file ne veut pas dire candidate», a-t-elle souligné. Dans la région, LREM pourrait en effet s'allier au président Les Républicains (LR) sortant Renaud Muselier.

Ils ont dit non

Tous les ministres de premier plan sondés pour se frotter aux électeurs lors des régionales ont décliné, malgré les appels d'Emmanuel Macron. La plupart d'entre eux invoquent la gestion de la pandémie de coronavirus pour justifier leur refus.

C'est le cas par exemple de Jean-Michel Blanquer (Education nationale) en Ile-de-France, qui était pourtant le choix du chef de l'Etat lui-même. La même problématique de la crise sanitaire a été mise en avant par Olivier Véran (Santé), dont le nom avait été évoqué pour affronter Laurent Wauquiez (LR) en Auvergne-Rhône-Alpes, avant celui d'Olivier Dussopt (Comptes publics), qui n'ira pas non plus.

Mêmes refus polis du côté de Barbara Pompili (Transition écologique), que certains en Macronie auraient aimé voir dans les Hauts-de-France, ou de Gabriel Attal (porte-parole) en Ile-de-France, qui pourrait malgré tout se retrouver chef de file départemental, dans les Hauts-de-Seine. Ancien patron de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) ne fera pas son retour dans son fief, jugeant que pour lui, «le temps des élections était révolu».