Reconfinement en Ile-de-France : le seuil critique de 400 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants a été atteint

L'Ile-de-France sera-t-elle reconfinée, alors que le taux d'incidence vient de dépasser les 400 cas pour 100.000 habitants ce lundi 15 mars ? C'est une hypothèse qui avait été évoquée dimanche par le Premier ministre Jean Castex, alors qu'il répondait aux questions des internautes sur Twitch.

Questionné sur les confinements mis en place le week-end dans les départements du Pas-de-Calais (62) et des Alpes-Maritimes (06) et sur la différence de traitement entre les différentes régions, Jean Castex avait répondu que ces mesures sanitaires avaient été décidées lorsque le taux d'incidence y avait atteint 400. C'est-à-dire 400 cas de Covid pour 100.000 habitants. Or, en Ile-de-France, «il est encore en-dessous», avait ainsi fait savoir le Premier ministre, laissant penser qu'un éventuel reconfinement pourrait être annoncé si le taux d'incidence y atteignait cette fameuse barre symbolique.

«nouvelles décisions dans les jours qui viennent»

Quid des suites à donner, alors que la région Ile-de-France vient d'atteindre 404 et que la tension hospitalière y est toujours de 99 %, selon les dernières données de Covid Tracker ? «Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions» pour lutter contre l'épidémie de Covid, a indiqué Emmanuel Macron, ce lundi, en marge d'une visite à Montauban. Le président de la République a ajouté que ces nouvelles décisions seraient prises «de manière adaptée et proportionnée», sans mentionner pour autant les zones géographiques où ces restrictions seraient imposées.

Interrogé sur un possible reconfinement en Ile-de-France, le chef de l'Etat a appelé à regarder «la réalité de l'épidémie, ville par ville, territoire par territoire». «Nous avons à concilier plusieurs dimensions de la vie de notre nation : protéger les plus faibles, protéger notre système de santé, protéger contre la détresse qui va avec le fait d'être isolé, protéger en éduquant nos enfants et nos jeunes qui en ont besoin, protéger en permettant aussi à la vie économique et sociale de se poursuivre», a poursuivi Emmanuel Macron.

«Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement», a encore souligné le président de la République, qui a indiqué par ailleurs avoir «demandé au gouvernement de travailler pour que, dans les prochains jours, nous puissions redonner de la visibilité à nos concitoyens sur le calendrier». Jugée «hors de contrôle» par le directeur médical de crise de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), la situation sanitaire des hôpitaux de la région – complètement saturés – devrait être soulagée par les transferts de malades qui ont débuté ce week-end.

De quoi éviter un possible reconfinement de la région parisienne ? C'est en tout cas l'une des solutions sur lesquelles compte le gouvernement, qui tente coûte que coûte de ne pas reconfiner la région capitale, quasiment un an jour pour jour après l'annonce du tout premier confinement. Ce lundi 15 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que 6 transferts de malades franciliens vers d'autres régions françaises auraient lieu chaque jour, pour atteindre une centaine de patients évacués d'ici à quelques jours.