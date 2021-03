A Nice, des restaurateurs proposent aux étudiants des menus pour 2 euros

L'élan de solidarité se poursuit dans la capitale azuréenne où deux restaurants, l'Asian Factory et le Posto 17, dans le quartier du Port, proposent à tous les étudiants en difficulté des menus complets pour 2€.

«On a débuté cette opération il y a trois semaines, au départ on distribuait environ vingt repas par jour, puis on est rapidement passé à cinquante repas quotidiens en raison de la forte demande», explique Claude Abihssira, propriétaire de l'Asian Factory. Ce restaurateur invite les étudiants à le contacter directement par téléphone ou en envoyant un message sur le réseau de son établissement pour réserver leur panier repas.

«Même si ce n'est pas rentable, c'était important pour nous de trouver un moyen de venir en aide aux personnes dans le besoin, depuis le début de cette opération, 300 repas ont déjà été distribués», explique Jean-Pierre Scarfone, le gérant du Posto 17, qui s’est associé à cette initiative. «On prépare chaque jour un menu différent avec plat et dessert en essayant de varier au maximum, précise Claude Abihssira. Après nous avoir contacté, il suffit de venir prendre sa commande en présentant sa carte d'étudiant.»

«C’est devenu difficile de s’alimenter correctement »

Très impactés par la crise sanitaire, ces jeunes également privés de petits boulots apprécient cet élan de générosité. «Je suis en résidence étudiante et depuis que la cafétéria a fermé, c'est devenu vraiment difficile de s'alimenter correctement», explique cet élève du Campus Saint-Jean d'Angely, à Nice. «C'est la première fois que je viens, je trouve ça un peu gênant et j'avais vraiment honte de me présenter ici mais je n'ai pas le choix», poursuit de son côté cette autre étudiante à Sophia Antipolis. «Mes parents n'ont plus trop les moyens de m’aider alors je me débrouille comme je peux», confie la jeune femme.

Les deux restaurateurs ont prévu de distribuer jusqu'à 100 repas chaque jour aux étudiants et lancent un appel à d’autres commercants de leur emboîter le pas.