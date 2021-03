Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo lance sa plate-forme d'idées et un appel à l'union de la gauche

Un pas de plus vers l'élection présidentielle 2022 pour la maire de Paris. Anne Hidalgo lance ce mercredi 17 mars sa plate-forme programmatique «Idées en Commun», pour rassembler les différentes sensibilités de gauche.

A l'occasion d'un déplacement à Douai (Hauts-de-France), l'élue socialiste a annoncé la mise en ligne de cette plate-forme sur Internet. Son but : «porter des idées et des projets dans la perspective de 2022», en recueillant les propositions «d'élus locaux et des citoyens engagés», explique-t-elle dans un entretien à La Voix du Nord.

«Face au double risque du Front National et de l'urgence climatique, la gauche doit se rassembler autour d'idées fédératrices», a renchéri son bras droit Emmanuel Grégoire, afin de construire une «alternative écologiste, sociale et démocratique».

«agir ensemble, pacifiquement»

Alors que la maire de Paris a entamé un tour de France depuis quelques semaines pour se faire connaître hors du périphérique, le lieu de cette annonce est sans doute loin d'être anodin. Dans les Hauts-de-France, socialistes, communistes, insoumis et écologistes viennent en effet de s'entendre pour faire cause commune aux élections régionales prévues en juin.

Interrogée sur la possibilité que EELV et LFI présentent chacun un candidat à la présidentielle, Anne Hidalgo a sévèrement répondu : «Si c'est pour ne pas peser au second tour, c'est une grosse erreur. On l'a vu avec Lionel Jospin en 2002». La socialiste appelle ainsi à «agir ensemble, pacifiquement», sans pour autant «[croire] à la femme providentielle».

De quoi espérer susciter d'autres alliances, tandis que les mains commencent aussi timidement à se tendre entre les candidats de gauche en Ile-de-France. Anne Hidalgo a prévu de publier un livre à la rentrée de septembre, période à laquelle elle devrait également se prononcer sur sa volonté d'être candidate en 2022.