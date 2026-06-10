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«Ni pour l’un, ni pour l’autre» : Elisabeth Borne éclaire sur son vote en cas de second tour entre LFI et le RN en 2027

L'ancienne Première ministre déplore la division des candidatures au sein du bloc central. [Ludovic MARIN / AFP]
Par Antoine Delplanque
Publié le - Mis à jour le

L’ancienne Première ministre Elisabeth Borne a dévoilé son vote en cas de second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national lors de la prochaine élection présidentielle.

Son choix est fait. Alors que les candidatures se multiplient, presque quotidiennement, à gauche, et que Gabriel Attal et Edouard Philippe sont d’ores et déjà en campagne, Elisabeth Borne a de nouveau exprimé sa crainte de voir un second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national, lors de la prochaine échéance présidentielle en 2027.

Si ce scénario venait à se produire, l’ancienne Première ministre a déjà scellé son vote. «Ce sera ni pour l’un, ni pour l’autre» a-t-elle indiqué ce mercredi lors d’un échange avec l’Association des journalistes parlementaires. «J’espère que chacun parmi les candidats déclarés a en tête la responsabilité qu’il aurait si nous arrivons à un second tour entre LFI et le RN», a-t-elle ajouté.

Un appel au rassemblement 

Tous deux en campagne, Edouard Philippe et Gabriel Attal n’ont pas l’intention d’échanger de mauvaiss paroles. «Je ne me tromperai jamais d’ennemis. Mes adversaires, c’est LFI et le RN», indiquait, le Secrétaire général de Renaissance lors de son meeting le 30 mai dernier

Toutefois, cette division des voix au sein du bloc central est risquée pour Elisabeth Borne. Le 26 mai dernier, dans un entretien accordé à nos confrères de Franceinfo, la députée du Calvados avait regretté «des aventures individuelles» et l’absence d’un rassemblement «ne serait-ce que pour faire au moins le bilan de ce qui a été fait ces dernières années».

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Ces dernières semaines, Elisabeth Borne a pris ses distances avec le parti présidentiel, allant jusqu'à quitter la direction de Renaissance. «Je ne me retrouve plus dans la ligne», avait-elle justifié. Toujours adhérente, elle a cependant décidé de créer son propre mouvement, baptisé «Bâtissons Ensemble». 

Dans un entretien accordé à nos confrères de Paris Match, l’ancienne locataire de Matignon a expliqué que ce mouvement avait «vocation à être un espace ouvert, qui rassemble au-delà des partis, anime des débats dans les territoires et permet de faire émerger des réponses concrètes aux problèmes des Français».

Politiqueprésidentielle 2027Elisabeth Borne

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