Confinement : quelles règles pour les crèches, écoles, collèges et lycées des 16 départements concernés ?

Alors que le Premier ministre Jean Castex vient d'annoncer que 16 départements seraient confinés à partir du vendredi 19 mars, à minuit, il a néanmoins assuré que les crèches, les écoles et collèges resteraient ouverts. Les lycées quant à eux basculeront en «demi-jauge».

«Nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes [...] C'est un choix qui nous distingue de beaucoup de nos voisins et que nous entendons préserver aussi longtemps que cela sera possible» s'est ainsi exprimé Jean Castex, au sujet du confinement en vigueur à partir de vendredi dans les 2 régions d'Ile-de-France et des Hauts-de-France et dans les 3 départements des Alpes-Maritimes, de la Seine-Maritime et de l'Eure.

Des lycées en «demi-jauge»

De fait, les crèches, les écoles et les collèges y ouvriront donc normalement, aux horaires déjà existants, mais les lycées basculeront tous en «demi-jauge», a fait savoir le Premier ministre. Concrètement, cela signifie que les classes d'élèves seront divisées par deux, et qu'une place sur deux sera occupée, tout comme dans les cantines scolaires.

A titre d'exemple en Ile-de-France, plus de 60 % des cantines ne peuvent pas respecter le protocole sanitaire tel qu'il est défini. Afin de remédier à ce problème, dans les établissements où les élèves sont trop nombreux, les proviseurs ont mis en place une demi-jauge de cantine.

La pratique sportive maintenue

Au sujet de la pratique sportive des mineurs, Jean Castex a garanti que l'éducation physique et sportive des scolaires pourra continuer normalement et que les activités sportives extra-scolaires en plein air seront maintenues pour ce public seulement.