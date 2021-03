Tests salivaires dans les écoles : les enseignants devront payer un euro pour en bénéficier

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de déployer des tests salivaires dans les écoles depuis le retour des vacances d'hiver. Choisis pour leur caractère moins invasif, il sont gratuits pour les enfants mais se révèlent payants pour les personnels qui devront débourser un euro pour en bénéficier sur leur lieu de travail.

L'information, révélée par franceinfo, a été confirmée auprès de CNEWS par Frédérique Rolet, secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU. «Nous en avons été informés à la dernière réunion sur la situation sanitaire, il y a une dizaine de jours, indique-t-elle. Les personnels doivent s'acquitter de la somme d'un euro qui correspond au reste à charge appliqué par l'Assurance maladie».

Point #COVID19 dans les #ecoles (12/03) :



Toujours pas de données fiables et accessibles du côté du Ministère



Pas de vaccination prioritaires des enseignantes et enseignantshttps://t.co/TpUEhRTWWR — SNUipp-FSU (@SNUipp_FSU) March 16, 2021

Le ministère de l'Education nationale, contacté par franceinfo, assure qu'il ne fait que respecter le code de la Sécurité sociale. Ce dernier stipule que tout acte de biologie médicale est soumis au prélèvement d'un euro pour les assurés de plus de 18 ans. Le test salivaire en est un.

Donc, si un enseignant décide de profiter du passage d'une équipe de laboratoire dans son établissement pour se faire tester, un euro sera prélevé sur le prochain acte médical que la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) lui remboursera.

Une participation jugée «déplacée et malvenue» par certains professeurs et syndicats. Pour Frédérique Rolet, c'est un élément supplémentaire parmi les «gros problèmes de logistique» liés à l'organisation de cette campagne de tests dans les écoles. Elle parle de décisions prises «le matin même, pour la journée» et dénonce un manque global «d'information et de préparation».