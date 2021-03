Confinement en Ile-de-France : Valérie Pécresse et Anne Hidalgo demandent «d'accélérer la vaccination»

Une fois n'est pas coutume, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo sont d'accord. Alors que la région capitale doit être (re)confinée à minuit, ce vendredi 19 mars au soir, les deux politiciennes réclament l'accélération de la vaccination.

«Nous sommes la région la plus touchée, dans laquelle il y a le plus d'hospitalisations et nous sommes aussi la région la moins vaccinée. J'ai interpellé le gouvernement pour qu'il change de braquet», s'est ainsi exprimée Valérie Pécresse ce vendredi 19 mars, réclamant une «accélération de la vaccination».

la région «prête à aider» pour la vaccination

La présidente (Libres !) de la région Ile-de-France a également fait savoir que la région était «prête à aider, à mettre des lieux de vaccination à disposition, comme les centres de formation des infirmiers par exemple». «On est prêts à rémunérer des vaccinateurs», a-t-elle ajouté.

Un discours partagé par Anne Hidalgo, qui a demandé à ce que soit «accéléré [...] le processus de vaccination», se disant d'ailleurs prête à être vaccinée «pour l'exemple» avec AstraZeneca, à l'instar du Premier ministre Jean Castex. «Il nous faut accélérer le processus de vaccination», a-t-elle répété, rappelant sa demande de «multiplier par 4» le nombre de personnes vaccinées dans la capitale. «Il nous faut reprendre l'AstraZeneca et on ira convaincre les quelques inquiétudes et tergiversations» pour que les gens se fassent «vacciner massivement», a-t-elle assuré.

«Tout faire» pour que ce soit la dernière fois

La maire socialiste de Paris a également exhorté le gouvernement à «tout faire», afin que ce soient «les quatre dernières semaines de confinement». Interrogée sur les nouvelles mesures de «freinage massives» de la pandémie de Covid-19 qui entrent en vigueur ce vendredi soir à Paris, Anne Hidalgo a déclaré en avoir «pris acte» et a salué les «enseignements tirés» sur les confinements précédents, avec une «liberté de déplacement plus grande».