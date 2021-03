Jean Castex se fera vacciner demain avec AstraZeneca

Il veut donner l'exemple. Jean Castex va se faire vacciner ce vendredi après-midi avec le vaccin d'AstraZeneca, après l'avis favorable de l'Agence européenne du médicament (EMA).

Le Premier ministre l'a annoncé ce jeudi soir, lors de sa conférence de presse. Cette injection aura lieu dans un centre situé en région parisienne.

La France, comme de nombreux autres pays européens, avait en effet suspendu lundi la vaccination avec le produit d'AstraZeneca, développé avec l'université d'Oxford, face aux inquiétudes nées de plusieurs cas de thromboses parmi les patients. Une décision temporaire en attendant un rapport du régulateur européen. Un rapport rendu ce jeudi, dans lequel l'EMA a estimé que le produit du laboratoire suédo-britannique était «sûr et efficace» et en aucun cas lié à un risque plus élevé de caillots sanguins.

Vendredi matin, la Haute Autorité de santé (HAS) «actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca, afin que nous puissions reprendre immédiatement dans la foulée, dès demain (vendredi) après-midi, la campagne de vaccination», a déclaré Jean Castex.

Bien qu'il ne fasse pas partie de publics prioritaires, le chef du gouvernement, âgé de 55 ans, veut se faire vacciner «pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance» en ce vaccin si décrié. Il sera le deuxième membre de l'exécutif à se faire administrer une dose de vaccin, après le ministre de la Santé Olivier Véran, vacciné le 8 février avec le produit d'AstraZeneca.