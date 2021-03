Confinement : quels magasins restent ouverts ?

A quelques heures du début du 3e confinement, beaucoup en profitent pour aller faire quelques courses jugées «non essentielles» par le gouvernement. Dès ce samedi 20 mars, quels sont donc les magasins qui resteront ouverts ?

Si les règles sont à peu près les mêmes que lors du premier confinement du printemps 2020, notamment au sujet des magasins dits de «première nécessité», plusieurs exceptions ont néanmoins été concédées par le gouvernement.

Les commerces alimentaires

Tous les magasins alimentaires – qu'ils s'agissent de grandes surfaces ou de petites supérettes de quartier – restent ouverts pendant le confinement. Cela vaut également pour les commerces de produits surgelés.

Par ailleurs, les commerçants dits «de bouche» ont aussi l'autorisation d'accueillir leurs clients : les boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, primeurs mais aussi les marchés alimentaires.

LES BARS-TABACS/ JOURNAUX

Les bars-tabacs ont l'autorisation de rester ouverts, à condition que leur partie bar soit fermée. Ceux qui vendent des journaux et papeteries peuvent continuer à pratiquer cette activité.

Les commerces de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé peuvent accueillir du public.

Les spécialistes informatiques

Même chose pour les commerces spécialisés en équipements informatiques ou/et dédiés à la communication. Les commerces de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels restent ainsi ouverts.

Tout comme les réparateurs d’ordinateurs et de biens personnels ou/et domestiques, équipements de communication, et d’équipements périphériques.

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTOMOBILES

Autre catégorie, les garages tout comme les commerces d'équipements automobiles restent également ouverts. Ainsi que les établissements spécialisés dans les engins agricoles, ou les commerces de détail de carburants et combustibles.

Les magasins spécialisés dans le bâtiment

Les commerces de détail de matériaux de construction et de bricolage mais aussi les quincailleries et autres magasins dédiés à la peinture etc... peuvent accueillir leurs clients.

Les magasins de produits médicaux

Les commerces de détail de produits pharmaceutiques, d’articles médicaux et orthopédiques tout comme les opticiens restent ouverts.

Les commerces pour animaux

Les animaleries – où sont vendus les aliments et autres fournitures pour animaux de compagnie – peuvent également rester ouvertes.

Les blanchisseries-teintureries

Comme lors du premier confinement, les blanchisseries-teintureries sont autorisées à rester ouvertes.

SERVICES FUNÉRAIRES

Sans surprise, les services funéraires peuvent continuer à accueillir du public sans restriction.

LES EXCEPTIONS

A noter que les salons de coiffure, les libraires et les disquaires peuvent – contrairement à ce qui avait été décidé il y a un an – rester ouverts.

Quid des hôtels... ?

Les hôtels – hormis les villages vacances, les maisons familiales et autres auberges collectives – ont l'autorisation de rester ouverts, à la condition de respecter scrupuleusement les règles sanitaires. Les locations de voitures sont également autorisées.

...et des bibliothèques ?

A noter que même s'il ne s'agit pas d'un magasin, les bibliothèques municipales devraient – sauf contre-ordre – rester ouvertes. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la municipalité parisienne au sujet de ses établissements.