Lille : un trafic de voitures volées démantelé

Cinq suspects ont été arrêtés le 16 mars, soupçonnés d'avoir participé à un réseau de malfaiteurs volant et revendant des SUV et Crossover très prisés. Les enquêteurs leurs imputent 15 faits.

Très bien organisés, ils pouvaient dérober plusieurs voitures dans la même nuit. Plusieurs individus ont été interpellés mardi dernier par les enquêteurs de la sûreté départementale de Lille qui sont convaincus qu'ils ont, à différents niveaux, eu un rôle dans un trafic de voitures volées. Et une fois encore, dans cette affaire, les malfaiteurs jetaient leur dévolu sur les véhicules les plus faciles à dérober et à écouler : des SUV ou Crossover Peugeot 3008 et 5008, ainsi que des DS7.

L'enquête commence en août 2020 sur une alerte de la BAC (Brigade anticriminalité) concernant un véhicule suspect, menant les investigations de fil en aiguille à une équipe que les policiers estiment composée d'un commanditaire et cinq lieutenants ou complices présumés, tous âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années.

Au total, les enquêteurs estiment que 15 vols peuvent leur être attribués dans l'agglomération lilloise et le Douaisis, pour un préjudice d'un peu plus de 300 000 euros. En garde à vue, une partie des suspects a reconnu les faits reprochés tout en les minimisant.

Quatre des cinq interpellés ont été mis en examen pour vol en bande organisée, dont deux placés en détention provisoire.