Mosquée de Strasbourg : les écologistes adoptent une subvention controversée pour sa construction

La majorité municipale EELV de Strasbourg a adopté lundi «le principe d’une subvention» de plus de 2,5 millions d’euros pour la construction d’une mosquée dans la ville par l’association Mili Görüs, proche de la Turquie.

L’opposition à la maire écologiste Jeanne Barseghian a une nouvelle fois vivement contesté cette décision. Les Républicains ont voté contre, pointant notamment que Mili Görüs a refusé de signer en janvier la Charte des principes pour l’islam de France, qui doit accompagner la lutte contre le séparatisme et permettre de réaffirmer la «compatibilité» de la religion musulmane avec la République. Chose dont Gérald Darmanin s’est également ému.

La mairie verte de Strasbourg finance une mosquée soutenue par une fédération qui a refusé de signer la charte des principes de l’islam de France et qui défend un islam politique. Vivement que tout le monde ouvre les yeux et que la loi séparatisme soit bientôt votée et promulguée — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 22, 2021

La députée européenne et présidente du groupe Rassemblement national Grand Est, Virgine Joron, a de son côté estimé que «financer des islamistes ne semble pas déranger les écolos».

SCANDALEUX : Le conseil municipal de #Strasbourg souhaite offrir 2,563 millions d’euros au #MillîGörüs pour la construction de la grande #mosquée à la Meineau.



L’association a refusé de signer la charte des Principes. Financer des islamistes ne semble pas déranger les #écolos ! pic.twitter.com/VAxvjCM1cu — Virginie Joron (@v_joron) March 22, 2021

Les groupes LREM et PS ont refusé de participer au vote.

La plus grande mosquée d’Europe

La délibération a finalement été adoptée par 42 voix contre 7, et «approuve le principe d'une subvention» de 2,563 millions d'euros pour la construction de la mosquée dans le quartier populaire de la Meinau. Elle représente «10% du montant des travaux», a relevé lors du vote la maire EELV de Strasbourg, Jeanne Barseghian. Le montant du chantier s'élève à plus de 25 millions d'euros, pour un coût total de ce projet, qui doit donner naissance à la plus grande mosquée d'Europe, estimé à 32 millions d'euros.

Le texte, amendé lors de son examen, prévoit que le versement effectif de la subvention fasse «l'objet d'un autre vote», a ajouté la maire écologiste. Elle avait également proposé d'intégrer dans le texte plusieurs conditions réclamées lors des débats, comme la signature préalable de la Charte des principes pour l'islam de France ou encore des garanties sur la transparence des fonds destinés à financer le chantier.