Var : une vidéo montrant un loup pourchassé par une voiture crée l’émoi 

L’association FERUS qui se bat pour la protection des animaux sauvages en France, comme l’ours et le lynx vient de déposer plainte auprès du Procureur de la République de Draguignan (Var). Dans son collimateur le groupe Facebook «Non au Loup» qui a publié des images choquantes tournées à Aiguines.

Le film est de mauvaise qualité et n'a pas de son. Tourné de nuit à l’aide d’un smartphone depuis l’habitacle d’une voiture, il montre un canidé ressemblant à un loup en train de courir dans la lumière des phares. Le véhicule poursuit l’animal, se rapproche. Puis la bête semble disparaître sous le véhicule, comme si le chauffeur venait de l’écraser.

Cette vidéo prétendument tournée dans le Haut Var (près du lac de Sainte-Croix, des Gorges du Verdon et du camp militaire de Canjuers), a été mise en ligne sur la page Facebook d’un groupe baptisé «Non au loup». Un film qui a révolté les défenseurs de la cause animale notamment Jean-François Darmstaedter, le président de l’association FERUS, qui vient de saisir la justice.

Destruction d’espèce protégée

«On ne sait pas, à cette heure, si le loup a été percuté, précise-t-il. Nous sommes en présence, a minima, d’une perturbation intentionnelle d’une espèce protégée, et peut être également d’une destruction d’espèce protégée puisque nous ignorons ce qu’est devenu ce loup». Le responsable associatif aurait même fourni au Procureur de la République de Draguignan une capture d’écran montrant le visage d’un homme qui pourrait être l’auteur de la vidéo.

Depuis plusieurs années, de plus en plus de Varois rapportent croiser des loups. Des animaux qui ne sont pas forcément aussi craintifs envers l’homme que le veut la légende. «Chaque animal a son propre caractère, précise Sandrine Andrieux, également membre de l’association FERUS. Dans la nature, la probabilité de se faire charger par un sanglier est beaucoup plus élevée que celle de se faire attaquer par un loup».