«3h50 d'antenne par jour» : le WWF dénonce le trop-plein de publicités pour les SUV

Plus polluants, plus dangereux, plus chers, et pourtant plus présents dans la publicité. C'est le constat que dresse le WWF France au sujet des SUV, ces genres de faux 4x4 urbains très à la mode, dans une étude publiée ce mercredi.

Après avoir déjà publié deux rapports en octobre dernier sur l'impact des SUV sur le climat et le budget des ménages, l'ONG de défense de l'environnement s'est concentré cette fois-ci sur la communication autour de ces voitures, dont les ventes en France ont été multipliées par sept en dix ans.

En 2019, la filière automobile a investi 1,8 milliard d'euros dans la publicité des SUV, soit 42 % des dépenses publicitaires du secteur, note le WWF dans son rapport. «En conséquence, les consommateurs français sont surexposés à la publicité pour SUV», affirme l'ONG. A la télévision, les réclames pour ces véhicules cumulent 3h50 d'antenne quotidienne, soit l’équivalent de deux matchs de football ou de six journaux télévisés. Dans les journaux et magazines, elles représentent 18 pages pleines chaque jour. Quant aux publicités extérieures, il a été affiché en 2019 plus de publicités pour les SUV qu'il n'existe de panneaux d'affichage dans le métro parisien.

Or, le WWF s'inquiète de l'impact de ces véhicules sur le climat. «Les SUV ont constitué, ces 10 dernières années, la deuxième source de croissance des émissions de CO2 françaises, derrière le secteur aérien», s'alarme-t-il, affirmant qu'à ce rythme, la progression attendue des ventes de SUV dans les prochaines années «est incompatible avec la réalisation des objectifs climatiques de la France pour 2030».

En plus d'être 20 % plus polluants que les autres voitures, les SUV sont plus chers à l'achat (10 % de plus qu'un véhicule standard), consomment plus de carburant (+15 %) et sont même plus dangereux, selon le WWF. «Un piéton a deux fois plus de risques d’être tué en cas de collision avec un SUV par rapport à une berline. Un conducteur a 10 % de risque en plus d’être victime d’un accident à bord d’un SUV que d’une voiture classique», indique le rapport de l'ONG, se basant sur de précédentes études.

Interdire la pub des voitures les plus polluantes

Conscient que la publicité a un fort impact sur les ventes de SUV, le WWF appelle donc le gouvernement et les parlementaires à réduire l'espace publicitaire laissé à ces véhicules. Il propose d'une part «d’interdire la publicité pour les véhicules les plus lourds et les plus polluants», et d'autre part «de réorienter l’ensemble de la publicité vers la promotion de véhicules d’avenir, légers et très peu émetteurs ou mieux, vers des formes de mobilité plus durables en agissant sur le prix de la publicité».

Une proposition similaire, quoique plus large, avait été émise par la Convention citoyenne pour le climat en juin 2020 : l'interdiction de la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre, dont les véhicules les plus polluants ou gourmands en carburant. Cette idée n'a pas été reprise dans le projet de loi «climat et résilience», issu des travaux de la Convention, et dont l'examen à l'Assemblée nationale doit démarrer le 29 mars. Seule l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles a été retenue.

Le WWF reconnaît malgré tout les timides efforts faits par le gouvernement pour enrayer la progression des ventes de SUV. A partir de 2022, un malus sur les véhicules les plus lourds sera créé, d'un montant de 10 euros par kilo au-delà de 1.800 kg. Mais l'ONG regrette le manque d'ambition de l'exécutif, cette taxe ne visant que moins de 3 % des voitures vendues en France. La Convention climat avait proposé d'établir le seuil d'activation de ce malus à 1.400 kg.