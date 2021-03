Le chômage en hausse de 0,6 % en février

Dans le contexte de crise sanitaire, les chiffres du chômage sont chaque mois particulièrement scrutés. En février, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A (sans aucune activité) a augmenté de 0,6 % (+23.000 inscrits), pour s'établir à 3,816 millions, selon les chiffres de la Dares dévoilés ce jeudi.

Depuis le début de l'année, le chômage fait le yoyo. En janvier, il avait diminué de 0,9 % (-34.600) en catégorie A.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) est resté stable en février (+2.300), et s'établit à 6,012 millions, selon le service statistique du ministère du Travail.

D'après la Dares, la hausse des inscrits à Pôle emploi au mois de février concerne toutes les classes d'âge. Elle pourrait s'expliquer en partie par l'augmentation du nombre de ruptures conventionnelles homologuées : +1,7 % en février, pour un total de 35.800, après trois mois consécutifs de baisse, selon des données de la Dares publiées mardi.

Par rapport à la même période il y a un an, le chômage a explosé de 9,5 % en France. La faute surtout à la pandémie de coronavirus et les mesures restrictives mises en place pour la combattre. Sur l'année 2020, la hausse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a atteint 7,5 %, avec 265.400 inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019, effaçant tous les progrès réalisés sur le front de l'emploi depuis 2017.