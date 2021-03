79% des étudiants pensent qu'ils trouveront un emploi facilement

Si la crise sanitaire bouleverse le quotidien des étudiants, une grande majorité d'entre eux semble toujours confiante dans l'avenir.

C'est ce qui ressort l’enquête HappyIndex School 2021, menée par ChooseMyCompany du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, auprès de 14.121 personnes, issues de 250 établissements d'enseignement supérieur (universités, écoles d'ingénieur, de commerce, etc.).

Ainsi, près de huit étudiants sur dix (79,1%) estiment qu'ils vont «trouver un emploi facilement» à l'issue de leur parcours. Ils sont en outre 83,7% à avoir «le sentiment que [leur] diplôme est reconnu des employeurs».

Des chiffres a priori optimistes, qui illustrent toutefois l'inquiétude des interrogés et la dégradation de leur situation en un an. L'année précédente, lors de la même enquête, ils étaient en effet 87,6% à ne pas avoir de doute quant à leur «employabilité». De plus, ceux qui seront diplômés cette année, alors que la crise sera loin d'être terminée, sont les moins confiants (73,3%).

L'impact de l'épidémie de coronavirus est d'ailleurs d'autant plus visible sur la «qualité de vie étudiante», et sa richesse en projets extra-scolaires (associations, sport...), qui chute de 13 points en un an (63,9% contre 77,2%)

Plus globalement, la plupart des étudiants (75,6%), se disent «satisfaits» vis-à-vis de leur établissement. Mais ce chiffre cache des disparités. C’est en effet dans les écoles d'ingénieurs que l'on trouve les élèves les plus satisfaits (79%) et optimistes (87%). A l'inverse, à l'université, seuls 65% se disent satisfaits, et 62% se sentent bien préparés aux challenges de la vie professionnelle. Autre fait notable : les femmes s'avèrent moins optimistes que les hommes en ce qui concerne leur avenir (7 points d'écart).

Mais l'étude revient également sur une des grandes nouveautés de cette année étudiante : le cours à distance. Et il en ressort que le dispositif ne semble pas encore être la panacée pour les principaux concernés. En effet, seuls 47% des étudiants estiment apprendre aussi bien en distanciel qu’en présentiel. Les élèves en management font figure d'exception puisqu'il sont majoritairement satisfaits (60%) de cette modalité d’apprentissage.