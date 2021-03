Coronavirus : dans un lycée de Drancy, le nombre de cas s'est envolé

La situation sanitaire de la cité scolaire Eugène Delacroix à Drancy (93) a viré au rouge cette semaine. Dès ce lundi 29 mars, 22 classes seront donc fermées et une détection massive va y être organisée.

«A partir de demain, il y a 22 classes mises en éviction sur l'ensemble de la cité scolaire de 2.400 élèves», a ainsi annoncé ce dimanche 28 mars Daniel Auverlot, le recteur de l'Académie de Créteil (94), qui chapeaute également les lycées de Seine-Saint-Denis (93). Soit «environ 500 élèves» placés à l'isolement, selon ses chiffres.

Lors d'une conférence de presse, Daniel Auverlot est revenu sur la situation sanitaire de l'établissement qui compte, «depuis la semaine dernière», «35 élèves» ainsi qu'«une dizaine de personnels», tous «testés positifs» au coronavirus. Sans compter les nombreux cas contact qui ont naturellement découlé de ces tests positifs.

Une situation qui avait déjà poussé le proviseur à fermer 12 classes la semaine dernière, et qui le contraint à en fermer 10 de plus cette semaine.

Un lycée sous haute surveillancé

Le lycée Eugène Delacroix a donc été placé sous la surveillance des autorités sanitaires. «Dès demain [lundi 29 mars, ndlr], l'inspecteur d'académie et ses adjoints se déplaceront dans l'établissement de telle manière à prendre toute la mesure des choses, voir s'il y a des évictions supplémentaires à faire et discuter avec l'ensemble des personnels», a ajouté le recteur.

L'homme a également annoncé qu'«une détection massive» des enseignants et des élèves serait organisée «à partir de mardi [30 mars, ndlr]». Celle-ci durera jusqu'au mercredi 31 mars et devra permettre de faire un point exact sur le nombre de personnes contaminées ou non dans cet établissement scolaire.

VINGT MORTS DANS L'ENTOURAGE DES LYCÉENS ?

Depuis plusieurs jours déjà, la situation sanitaire du lycée Eugène Delacroix inquiétait élèves et professeurs, tout comme leurs familles, alors qu'une vingtaine d'élèves, selon les propos tenus par plusieurs professeurs du lycée, auraient été touchés par la perte d'un parent des suites d'une contamination au coronavirus.

Un chiffre qu'il est difficile de confirmer. «Je me méfie du chiffre de 20 morts, non pas parce que ce n'est pas vrai mais parce qu'on ne sait pas si les parents décédés ont été contaminés par leurs enfants ou à l'extérieur [du cadre familial, ndlr]», a de son côté fait savoir Pierre Laporte, le vice-président de la Seine-Saint-Denis (93) chargé de la santé.

«Mais cela n'empêche que la situation est très inquiétante», a-t-il poursuivi, soulignant que «la nécessité» était «de tester massivement», tout en accélérant la vaccination des enseignants et du personnel des lycées. Et de conclure : «plus tôt les personnes qui travaillent dans ces établissements seront vaccinées, mieux ce sera».