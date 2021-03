Coronavirus : les classes vont fermer à tour de bras en Île-de-France

Conséquence de la nouvelle mesure prise par le premier ministre Jean Castex qui a décidé de la fermeture d'une classe dès le premier cas de Covid détecté, nombre d'écoles franciliennes ont déjà dû garder portes closes.

Rien qu'à Paris, 156 classes ont été fermées dans la matinée ce lundi 29 mars, avant de monter à 275 en fin de journée selon Patrick Bloche, l'adjoint à à la mairie de Paris chargé de l'Éducation. «De nouvelles fermetures sont intervenues tout au long de la journée, dans la plus grande improvisation», a ainsi regretté l'adjoint parisien, soulignant que «l'incertitude du lendemain [était] désormais devenue la règle».

Et ce mardi 30 mars, le risque était de voir se fermer de nouvelles classes, alors que les tests salivaires sont pratiquées en urgence dans les établissements les plus touchés. Avez 275 classes fermées à Paris, c'est presque le double de la semaine dernière. Vendredi, ce chiffre était en effet de 160 classes fermées selon l'Académie de Paris, sur un peu plus de 14.000 classes, mais aussi 315 dans l’académie de Versailles et 536 dans celle de Créteil.

Impossible ce mardi 29 mars de connaître les chiffres actualisés, qui ne sont communiqués qu'une seule fois par semaine par les académies. Cependant, les rectorats ont d'ores et déjà annoncé qu'il faudra «sans doute» attendre jusqu’à mercredi et le conseil de défense convoqué par le chef de l’Etat pour connaître les dernières tendances. Mais force est de constater que les syndicats d'enseignants ne sont guère optimistes.

Un taux d'incidence particulièrement élevé

Rien d'étonnant pour autant quand on sait que, selon les dernières données disponibles sur Covid Tracker ce mardi 30 mars, le taux d'incidence – nombre de cas pour 100.000 habitants – a désormais atteint 838 chez les 10-19 ans en Ile-de-France, contre 641 en moyenne sur l'ensemble de la population de la région.

En Seine-Saint-Denis (93) par exemple, où le taux d'incidence a atteint 945 chez les 10-19 ans et où la situation est critique dans plusieurs établissements scolaires, le député du 93 et président du groupe UDI à l'Assemblée nationale Jean-Christophe Lagarde a écrit au président de la République, lui demandant «de décider la fermeture immédiate des écoles, collèges et lycées» de son département.

«La multiplication des cas de Covid [...] tant chez les élèves que chez les adultes qui travaillent dans nos écoles démontre une circulation très active du virus en leur seine, sans doute plus active que dans le reste de la population», a ainsi fait savoir Jean-Christophe Lagarde.

Le ministre accusé de «mise en danger»

Une situation critique, qui a poussé un collectif d'enseignants – les «stylos rouges» – à déposer plainte contre Jean-Michel Blanquer pour «mise en danger de la vie d'autrui», a-t-on appris ce mardi 29 mars. Le ministre de l'Education est accusé par le collectif de «ne pas protéger les personnels en contact avec les enfants» qui «répandent le virus» du Covid-19.

«Les enfants répandent le virus et les écoles sont des clusters, c'est acté. On aurait voulu que les écoles ne ferment pas, mais maintenant on n'a pas le choix», a ainsi fait savoir Nicolas Glière, le porte-parole du collectif qui revendique 74.200 membres, enseignants et personnels de l'éducation dans la France entière.