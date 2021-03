Vacciné, il sollicite le Conseil d'Etat pour échapper au confinement

Le vaccin contre le Covid-19 donne-t-il le droit d'échapper au confinement ? C'est en tout cas ce que souhaiterait ce Francilien, âgé de 83 ans. Après avoir reçu les deux doses du sérum Pfizer, il estime ne plus avoir à se plier aux restrictions et demande au Conseil d'Etat de l'exempter.

Selon les informations d'Europe 1, il a ainsi déposé un référé liberté dans lequel il réclame que toutes les personnes vaccinées soient autorisées à déroger aux récentes mesures de confinement, instaurées par le décret du 19 mars.

Pour justifier cette demande, ses avocats avancent que «la mise en place de ce troisième confinement a deux finalités : prévenir la transmission du virus et éviter un engorgement des services de réanimation». Et puisque «le vaccin est désigné comme l'unique solution pour mettre un terme définitif à la pandémie de Covid-19», ils considèrent que «le confinement des personnes vaccinées ne favorise aucune» des deux finalités mentionnées.

Même si leur argumentation s'appuie sur différentes études attestant de l'efficacité des vaccins, le ministre de la Santé a estimé, dans un mémoire de réponse, que l'état actuel des connaissances scientifiques ne permet pas de traiter les personnes vaccinées différemment du reste de la population.

Olivier Véran souligne notamment le fait que les Français ayant reçu les deux injections contre le Covid-19 «sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d'inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale». Or, l'efficacité des injections, déjà «partielle» est «devenue particulièrement contingente du fait de l'apparition des nouveaux variants».

Le ministre de la Santé ajoute que «le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers», aussi, «l'impact de la vaccination sur la propagation du virus n'est pas encore connu». Autant d'éléments que le Conseil d'Etat devra prendre en considération, avant de trancher.