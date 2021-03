Paris : 6 maires réclament la vaccination des enseignants, Rachida Dati passe à l'acte

Six maires parisiens de droite ont fait part ce week-end de leur souhait que les enseignants soient vaccinés «prioritairement enseignants et personnels éducatifs» et ce, afin de «garder les écoles ouvertes». Parmi eux, Rachida Dati, la maire du 7e, leur a déjà réservé des créneaux.

Alors que la situation devient critique dans de nombreux établissements parisiens et que la question se pose de fermer les écoles ou d'avancer les vacances, Rachida Dati, la maire du 7e, Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e, Jeanne d'Hauteserre, la maire du 8e, Philippe Goujon, le maire du 15e, Francis Szpiner, le maire du 16e et Geoffroy Boulard, le maire du 17e ont co-signé un communiqué ce week-end demandant au gouvernement de les «autoriser à vacciner les enseignants et personnels des écoles le plus rapidement possible».

Les maires d'arrondissement Changer Paris proposent de réserver des créneaux de #vaccination aux personnels éducatifs. Il est impératif de tout mettre en oeuvre pour garder les #écoles ouvertes ! pic.twitter.com/wgC0wOphC1 — Changer Paris (@GpeChangerParis) March 27, 2021

«Réserver des créneaux de vaccination»

«Dès la semaine prochaine, nous, maires d’arrondissements, sommes prêts à leur réserver des créneaux dans les centres de vaccination que nous gérons, cela sans conséquence sur la vaccination des personnes de plus de 70 ans ou atteintes de comorbidités déjà en cours. Il est de notre responsabilité de nous donner tous les moyens pour préserver l’avenir de nos enfants», ont ainsi écrit ces six maires parisiens affiliés aux Républicain et membres du groupe Changer Paris au conseil municipal.

Parmi eux, Rachida Dati, la maire du 7e et présidente du groupe Changer Paris, a même décidé d'outre-passer ses droits et a déjà annoncé au Parisien qu'elle avait «bloqué 300 créneaux» de vaccination à partir de ce lund 29 mars, au profit d'enseignants et personnels scolaires qui seront ainsi «vaccinés grâce à des doses supplémentaires». Et s'ils ne sont pourtant pas considérés comme «prioritaires» selon les directives du gouvernement, l'élue estime que «cela permettra de ne pas fermer les écoles», alors rien ne lui interdit de le faire.

Une demande déjà formulée par Anne Hidalgo

Un projet qui ne semble pas déranger l'équipe de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui souligne avoir déjà fait part de ce projet au gouvernement. «Une nouvelle fois, Anne Hidalgo a demandé que tous les personnels présents dans les crèches et les établissements scolaires puissent avoir accès à la vaccination, dès maintenant», avait d'ailleurs fait savoir Patrick Bloche, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'éducation et de la petite enfance, dimanche dernier.

Cette semaine, la municipalité parisienne entend également agir pour éviter la fermeture des écoles. Une campagne de tests salivaires sera notamment menée dès ce lundi 29 mars «en priorité dans les écoles où les cas positifs se multiplient» selon Anne Souyris, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la santé publique, qui espèrent que ces tests deviendront «un vrai outil de maîtrise de l'épidémie».