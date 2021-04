La légende du snowboard paralympique Bibian Mentel est morte à l'âge de 48 ans

La championne de snowboard paralympique Bibian Mentel est décédée lundi 29 avril chez elle à Loosdrecht, aux Pays-Bas. Elle avait 48 ans.

La jeune femme avait perdu sa jambe droite en 1999 à cause d'un cancer, avant de revenir plus combative au snowboard quelques mois plus tard. Une discipline qu'elle a dominée pendant les 16 années suivantes.

Durant toute sa carrière sportive, Bibian Mentel a lutté contre le cancer, jusqu'à subir cinq chirurgies alors même qu'elle continuait à concourir aussi souvent que possible.

Mais en mars 2020, elle a annoncé que ce dernier s'était propagé à son cerveau et qu'il était devenu inopérable. Son décès a été confirmé par un représentant de son organisation, la Mentelity Foundation.

Cette sportive avait remporté des médailles d'or aux Jeux paralympiques d'hiver de 2014 et 2018, et elle était largement considérée comme l'une des meilleures planchistes du monde.

Son histoire a fait également d'elle une célébrité aux Pays-Bas, où ses réalisations sportives, sa vie inspirante et son glamour ont fait l'objet de nombreux articles et de couverture de magazines de mode

Nombreux sont ceux à lui avoir rendu hommage ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

