Nice : derniers apéros sur les plages avant interdiction

Dès demain et pendant plusieurs semaines, la consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite, au grand dam des amateurs d’apéros sur les plages Niçoises.

Cette mesure applicable par le gouvernement partout en France est destinée à enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19 mais elle va marquer un coup d’arrêt aux apéritifs sur les plages niçoises. Un temps de convivialité trés apprécié des jeunes et des moins jeunes encore plus avec l’arrivée des beaux jours.

Hier après-midi, un groupe d’étudiants partageait un dernier verre... avant une longue période de disette. « Encore une liberté qui disparait, regrettait Kevin, 19 ans. Avec la fermeture des bars et des terrasses, c’était le seul endroit où nous pouvions encore nous retrouver. Avec l’impossibilité de suivre les cours en présentiel, les étudiants perdent le contact et s’isolent de plus en plus ». Pour Marine, 23 ans, la mesure risque même de s’avérer contreproductive. « Il vaut mieux boire un verre en extérieur qu’en intérieur à plusieurs, confiait-elle. Car, s’ils ne peuvent plus le faire dehors, les jeunes vont retrouver leurs amis dans leurs chambres universitaires ou dans leurs petits studios. Je crains que cela ne fasse repartir les contaminations à la hausse ».

« pas de tolérance »

À la veille du week-end de Pâques, le maire de Nice Christian Estrosi a précisé que les contrôles seront menés sans relâche pour faire appliquer les gestes barrières dans sa commune. «Tous ceux qui s’amusent avec la vie des autres, avec nos vies, seront sévèrement sanctionnés, a -t-il prévenu. Notre police municipale a reçu mes instructions : pas de tolérance pour eux, non seulement parce qu’ils violent ainsi allègrement la loi, mais aussi parce qu’ils méprisent la plus élémentaire solidarité».

Dans les Alpes-Maritimes, le virus continue de circuler très activement. Hier, le taux d’incidence était toujours de 470 cas pour 100 000 habitants. Les services de réanimation étaient encore occupés à 85%, avec 125 patients dans un état critique. Durant les dernières 24 heures, 12 malades du Covid-19 sont morts dans le département.